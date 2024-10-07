Хлеб наше небогатство

Мировые цены на продовольствие в сентябре росли самыми быстрыми месячными темпами с марта 2022 года, следует из обновленных данных ФАО ООН. Повышались индикаторы для всех групп товаров — в частности, индекс цен на зерновые увеличился до 113,5 пункта после 110,2 пункта в августе. Впрочем, в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены на зерно продолжат снижаться — сохранения тренда на фоне стабильного производства и роста урожайности ожидают и в самой ФАО, и в Минсельхозе США. Это, по всей видимости, закладывалось и в бюджетные проектировки РФ на ближайшие три года — суммы сборов экспортных пошлин, по расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в 2025–2026 годах предрекают снижение цен на зерно до $228 и $222 за тонну соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Индекс цен на продовольствие, который рассчитывает Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН, в сентябре составил 124,4 пункта после 120,7 в августе (за 100 принято среднее значение индекса в 2014–2016 годах). Месячный прирост оказался максимальным с марта 2022 года. Обновленные данные фиксируют увеличение индикаторов для всех групп товаров, входящих в расчет индекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Заметный рост демонстрировал индекс цен на зерновые: он составил 113,5 пункта — это на 3,3 пункта выше августа. В ФАО объясняют это ростом цен на пшеницу на фоне неблагоприятных погодных условий у ряда ключевых экспортеров («чрезмерно влажной» была, например, погода в Канаде) и снижением прогнозов урожая в ЕС. Отметим, впрочем, что индекс оказался на 12,8 пункта ниже уровня сентября 2023 года, что отражает общую тенденцию сокращения цен на зерно с пиковых значений, фиксировавшихся после начала военной операции РФ на Украине (см. график).

О том, что такая динамика сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе, свидетельствуют сразу несколько опубликованных в этом году обзоров, в том числе совместный прогноз ФАО и ОЭСР, охватывающий период до 2033 года.

По его оценкам, предложение в большинстве категорий зерновых на горизонте ближайших двух лет будет оставаться стабильным: замедление роста производства в одних странах (в том числе ряде европейских) будет «более чем» компенсировано его ускорением в других — на фоне увеличения урожайности (например, в США). Схожие оценки приводят и другие прогнозисты, в том числе аналитики Минсельхоза США, которые ждут расширения конечных запасов зерновых и, как следствие, снижения средних цен на них.

Отметим, такой сценарий, по всей видимости, считают наиболее вероятным и российские власти. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2025–2027 годы приводятся оценки по сбору экспортных пошлин на зерно — расчеты Центра экономического прогнозирования Газпромбанка на основе этих данных свидетельствуют о том, что средние цены на зерно, заложенные в документе, составляют $228 и $222 за тонну в 2025–2026 годах соответственно. Аналогичных показателей для 2023 и 2024 годов нет, однако о том, что средние значения в ближайшие два года будут ниже, может свидетельствовать динамика экспортного индекса пшеницы (с 12,5% протеина, FOB Новороссийск), рассчитываемого Центром ценовых индексов. По итогам 2023-го показатель оценивался в $258 за тонну. Среднее значение этого года без учета осенних месяцев и декабря с предыдущими и будущими оценками несопоставимо, но уже сейчас можно предположить, что показатель по итогам года окажется ниже прошлогоднего: зимой он колебался вблизи отметки $250 за тонну, весной — $235 за тонну, на конец июня он составлял $225, на конец сентября — $215 за тонну.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков