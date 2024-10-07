Полумесячник безопасности

Госдума на прошедшей неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов на октябрь. К законотворческой деятельности депутаты вернутся 14 октября, после окончания недельной работы с избирателями в регионах. До конца месяца они планируют рассмотреть сразу несколько законопроектов, связанных с вопросами безопасности и поддержкой военнослужащих и их семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

15 октября, на первом пленарном заседании после региональной недели, ожидается первое чтение правительственных поправок к Уголовному кодексу (УК), дифференцирующих ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от вовлеченности и тяжести последствий. Сейчас ст. 279 УК предусматривает один состав — организация вооруженного мятежа или активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности РФ (наказание — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет). Правительство предложило сохранить прежние сроки лишь за участие в мятеже, а за его организацию или руководство им лишать свободы уже на 15–20 лет. Если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, срок наказания вырастет вплоть до пожизненного лишения свободы. В то же время добровольное и своевременное сообщение о готовящемся мятеже позволит избежать ответственности.

В планах на 15 октября стоят также поддержанные правительством поправки ЛДПР к Воздушному кодексу о возврате пассажиру платы за билет, если он отказался от поездки в связи с призывом на военную службу по мобилизации или заключением контракта на пребывание в добровольческом формировании.

На 22 октября намечено первое чтение еще одной инициативы правительства, которая даст детям сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) с как минимум 20-летним стажем право преимущественного поступления в ведомственные вузы. В пояснительной записке к проекту говорится, что он направлен на формирование «единообразных подходов» по вопросу преимущественного зачисления в профильные вузы детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, УИС, ФСИН и Росгвардии. В первом чтении будут рассмотрены и поправки депутатов «Справедливой России — За правду» во главе с их лидером Сергеем Мироновым о льготном приеме в вузы детей участников боевых действий на территории России. Сейчас такое преимущество имеют лишь дети военнослужащих, выполнявших боевые задачи за рубежом. Правительство дало на законопроект положительный отзыв. Кроме того, Дума обсудит в первом чтении законопроект группы депутатов-единороссов и сенаторов о предоставлении военнослужащим, воспитывающим ребенка-инвалида, внеочередного права на жилье.

30 октября Дума может рассмотреть поправки правительства к закону об основах охраны здоровья граждан и к Уголовно-исполнительному кодексу, позволяющие раскрывать врачебную тайну осужденных педофилов без их согласия. По действующему законодательству преступникам могут назначать принудительное лечение после освобождения, а контроль в этой сфере осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. В случае принятия поправок они смогут получать в медучреждениях информацию, составляющую врачебную тайну.

31 октября ожидается второе чтение законопроекта «О частной охранной деятельности» единороссов Александра Хинштейна, Анатолия Выборного и Эрнеста Валеева (принят в первом чтении 15 декабря 2022 года). В пояснительной записке отмечается, что деятельность 670 тыс. российских охранников регулируется устаревшим законом от 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности». Новый проект конкретизирует, что именно считается частной охранной деятельностью, и разрешает сотрудникам не только охранять людей и имущество, но и тушить пожары, заниматься кинологией, спасательными работами и патрулировать улицы вместе с полицией. В случае принятия закона госконтроль за частными охранниками ужесточится, но при этом им разрешат применять силу и спецсредства на массовых мероприятиях.

Наконец, 31 октября может быть рассмотрен во втором чтении законопроект группы депутатов-единороссов и сенаторов, запрещающий иностранным агентам быть членами общественных палат (принят в первом чтении 24 сентября). Список целей работы общественных палат будет дополнен поддержкой инициатив, направленных на «сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Из других октябрьских планов можно отметить очередной правительственный час, в рамках которого 23 октября депутаты обсудят состояние жилищно-коммунального хозяйства. В Думу придут вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минэнерго Сергей Цивилев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. А на следующий день намечено рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Ксения Веретенникова