Охранники широкого профиля

В Госдуму поступил проект нового закона о частной охранной деятельности. Авторы предлагают разрешить специалистам не только охранять людей и имущество, но также тушить пожары, заниматься кинологией, спасательными работами и патрулировать улицы вместе с полицией. Документ ужесточает госконтроль за частными охранниками, но разрешает применять им силу и спецсредства на массовых мероприятиях, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закон разделит чоповцев на охранников и телохранителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Закон разделит чоповцев на охранников и телохранителей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

58-страничный проект нового закона «О частной охранной деятельности» внесли в Госдуму депутаты Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и Эдуард Валеев. В пояснительной записке говорится, что в РФ насчитывается 670 тыс. охранников в 17,5 тыс. структурах (охраняют 1,4 млн объектов). Их деятельность регулируется законом «О частной детективной и охранной деятельности», который был принят еще в 1992 году и, по словам господина Хинштейна, «не отражает сегодняшних реалий».

Проект ужесточает требования к учредителям и участникам ЧОП. «Охранная деятельность должна быть для них основным видом деятельности или местом работы»,— уточнил господин Хинштейн. Еще авторы предлагают разделить деятельность детективов и охранников (хотя и сейчас эти занятия де-юре нельзя совмещать). Основные виды охранных услуг во многом повторяют действующее законодательство — охрана объектов или имущества, защита жизни и здоровья граждан, обеспечение порядка на массовых мероприятиях. Но в проекте упомянуты семь новых услуг, для которых ЧОПам придется получать отдельные лицензии. Это, в частности, транспортировка грузов на бронеавтомобилях, аварийно-спасательные работы, «кинологическая деятельность и собаководство» и даже тушение пожаров. «Это востребованные вещи,— пояснил “Ъ” господин Хинштейн.— Например, сотрудники ЧОП видят возгорание на охраняемом производственном объекте. Они способны как минимум первично его локализовать, а сейчас по закону сделать этого не могут. Поэтому идут на ухищрения, оформляются членами добровольной пожарной команды».

Законодатели впервые предлагают ввести в понятийный аппарат отдельный подвид охранника — телохранителя. Он выполняет «трудовые обязанности по защите жизни и здоровья охраняемого физического лица». Стать обычным охранником, как и раньше, может гражданин старше 18 лет, который прошел профессиональное обучение. А вот телохранители должны будут получить дополнительное образование по специальности «личная охрана». После этого они смогут носить оружие «ограниченного поражения» (то есть травматическое). Примечательно, что по тому же закону обычные охранники имеют право на более широкий арсенал — короткоствольное оружие, гладкоствольные ружья, газовые пистолеты и электрошокеры.

Законопроект в разных вариантах обсуждался с 2015 года. В 2021 году МВД, Генпрокуратура и Совбез возражали против некоторых его формулировок. Так, в мае 2021 года заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин критиковал норму, позволяющую привлекать охранников для ограничения допуска граждан в зоны контртеррористических операций. Во внесенном в Госдуму законопроекте этой нормы нет, но ст. 27 позволяет ЧОП по согласию с представителями МВД участвовать в охране общественного порядка, совместно патрулировать улицы и содействовать в розыске преступников. Также Совбез и МВД сетовали, что тушение охранниками пожаров, собаководство и другая дополнительная деятельность противоречат преамбуле законопроекта (где говорилось об определении охранной деятельности как оказания охранных услуг на возмездной основе). Генпрокуратура указывала, что привлечение охранников для патрулирования улиц «в обязательных формах» также противоречит целям правового регулирования. Впрочем, господин Хинштейн заверил “Ъ”, что «все до единого замечания устранены», проект согласован со всеми ведомствами, а последним пришел положительный отзыв от МВД.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгений Николаенко обращает внимание, что «впервые на уровне федерального закона предлагается закрепить понятия охранной услуги, технических средств охраны и реагирования». Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин говорит, что охранники и сейчас фактически предоставляют дополнительные услуги, например, обеспечивая безопасность стадионов при проведении спортивных мероприятий: «Но положения законодательства пока это запрещают». Господин Николаенко подчеркивает, что проект ужесточает госконтроль за частными охранниками и «полностью исключает возможность предоставления услуг неквалифицированными работниками». Но при этом документ дает охранникам «права на применение физической силы, спецсредств и задержание лиц в ходе массовых мероприятий при отсутствии гарантии законности таких действий», а также не регламентирует для ЧОП обязанность применения «каких-либо профессиональных стандартов», недоволен эксперт.

Руководитель штаб-квартиры Национальной ассоциации телохранителей России Алексей Фонарев говорит, что проект не учитывает необходимость применять как профессиональные стандарты, так и «сопрягаемые с ними профильные национальные» ГОСТы, а также игнорирует появление института самозанятых. Эксперт считает, что в России вообще нет «квалифицированных охранников», прошедших соответствующие экзамены, поскольку принятие разработанных его же ассоциацией соответствующих стандартов «уже три года блокируют» Росгвардия и Минтруд. «Проект направлен на сохранение сложившейся порочной системы в частной охране»,— сетует он.

Александр Воронов