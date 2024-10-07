Энциклопедию внесли в Общественную палату

Представители Общественной палаты (ОП) РФ и коллектив Большой российской энциклопедии разошлись с представителями правительства в оценках перспектив проекта, финансирование которого намерен прекратить Белый дом. Предложение передать материалы БРЭ интернет-проекту «Рувики» может привести к «объединению науки и народного творчества», считают в ОП. Источник, знакомый с ситуацией, ранее заявил “Ъ”, что публикация материалов энциклопедии на портале «Рувики» лишь «усилит их конкурентные преимущества», а долги БРЭ перед сотрудниками, авторами и другими кредиторами будут в ближайшее время погашены за счет средств Резервного фонда правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С критикой решения правительства РФ прекратить финансирование БРЭ и передать ее материалы «Рувики» выступил зампред комиссии ОП РФ по культуре Петр Лундстрем: «Нельзя объединять серьезную науку и непроверенное "народное творчество"»,— заявил он в Telegram-канале. По его мнению, «объективно верифицируемый контент БРЭ» окажется «погружен в массу околонаучного, с недопустимым количеством ошибок».

БРЭ, наследница Большой советской энциклопедии, была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2002 году. В 2004–2017 годах издано 35 томов, где содержалось до 100 тыс. статей. Печатная БРЭ легла в основу «общенационального интерактивного энциклопедического портала», созданного в 2019 году распоряжением правительства РФ. В декабре 2023 года на портале БРЭ отчитывались о ежемесячной аудитории 2,5 млн человек и 42 тыс. опубликованных статей.

Как 4 октября сообщал “Ъ”, правительство намерено ликвидировать АНО «Национальный научно-образовательный центр "Большая российская энциклопедия"». Готовые материалы БРЭ планируется передать проекту «Рувики» (запущен в июне 2023 года, его гендиректор Владимир Медейко был редактором русскоязычной «Википедии» с 2003 года).

В руководстве БРЭ заявили, что финансирование портала со статьями энциклопедии было исключено из проекта федерального бюджета еще прошлым летом; последняя годовая смета БРЭ составляла 1,1 млрд руб. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” заявляет, что правительство намерено в ближайшее время погасить все долги БРЭ перед сотрудниками, авторами и другими кредиторами из средств Резервного фонда РФ.

Ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец отмечает, что ранее у чиновников не было претензий ни к содержанию, ни к финансовой составляющей БРЭ — энциклопедистам говорили лишь «о малоэффективности» их работы. «У нас длинный путь прохождения статьи. Ее читают рецензенты, редакторы проверки фактов и транслитерации географических названий. Но это потому что мы создаем образцовый текст»,— пояснил господин Кравец. Передачу материалов БРЭ другому проекту господин Кравец критикует, подчеркивая, что БРЭ, в отличие от «Рувики» — «научно-образовательный проект».

В то же время близкий к правительству собеседник “Ъ” отмечает, что весь объем подготовленных материалов БРЭ будет сохранен, пользователи получат доступ к готовым, но еще не опубликованным статьям, а их размещение на портале «Рувики» лишь «усилит их конкурентные преимущества». Кроме того, интерес к материалам проявляли «и другие российские компании», отмечает собеседник “Ъ”.

Как создавались российские энциклопедии История вопроса Подготовка к изданию Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона началась в Санкт-Петербурге в 1890 году. Первое издание энциклопедии из 84 основных и четырех дополнительных томов было отпечатано в 1907 году. В течение следующих десяти лет энциклопедия Брокгауза и Ефрона переиздавалась еще три раза общим тиражом 300 тыс. экземпляров. Следующим большим энциклопедическим проектом стало создание 13 февраля 1925 года государственного научного издательства «Большая советская энциклопедия» (БСЭ). Тогда же началась работа над первым изданием БСЭ, 66 томов которого (65 основных плюс отдельный том, посвященный СССР) выходили с 1926 по 1942 год. Энциклопедия включала 65 тыс. статей. Тираж издания составил 50–80 тыс. экземпляров. Работа над вторым изданием БСЭ началась в 1949 году. Энциклопедия из 51 тома включала в себя более 100 тыс. статей. Первый том напечатан в 1950 году, последний — в 1958 году. Тираж издания — 250–300 тыс. экземпляров. В период с 1949 по 1951 год главным редактором этого издания БСЭ был академик Сергей Вавилов, затем Борис Введенский. Последнее, третье издание БСЭ под редакцией нобелевского лауреата по физике академика Александра Прохорова состояло из 30 томов, содержавших около 100 тыс. статей, и печаталось с 1969 по 1978 год. Его тираж составил 630 тыс. экземпляров. В 1981 году был опубликован дополнительный том — алфавитный именной указатель. Это издание Большой советской энциклопедии было переведено на английский и новогреческий языки и издано в США и Греции. В 1991 году издательство «Советская энциклопедия» было переименовано в «Научное издательство "Большая российская энциклопедия"». 2 мая 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ «Об издании Большой российской энциклопедии». Под таким названием предполагалось создание 12-томной энциклопедии о России. Проект реализован не был. 14 октября 2002 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об издании Большой российской энциклопедии». Главным редактором стал журналист Сергей Кравец. С 2004 по 2017 год вышло 35 томов, содержащих более 80 тыс. статей. Тираж снизился с 65 тыс. экземпляров в 2005 году до 35 тыс. в 2015-м. В 2011 году был издан однотомный словарь БРЭ. В 2016 году начал работу сайт bigenc.ru — официальная электронная версия БРЭ. В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на базе БРЭ «общенационального интерактивного энциклопедического портала». В ноябре 2022 года портал заработал по адресу bigenc.ru и содержал уже более 100 тыс. статей. Оцифрованная версия печатной БРЭ сменила домен на old.bigenc.ru.

Александр Воронов, Иван Тяжлов