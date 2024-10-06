У Запада другой план

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность увольнения сразу трех ключевых фигур военного руководства страны, сообщили местные СМИ. Лишиться должностей могут министр обороны Рустем Умеров, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди основных причин подобных планов — положение дел на фронте, грозящее обвалом обороны. Западные СМИ сообщают, что встревоженные союзники предлагают Киеву пожертвовать территориями ради скорейшего завершения конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский, начальник ГУР Кирилл Буданов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Министр обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский, начальник ГУР Кирилл Буданов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что под угрозой увольнения оказались Рустем Умеров, назначенный год назад на должность министра обороны вместо Алексея Резникова, Александр Сырский, сменивший в феврале 2024-го на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, и Кирилл Буданов, руководящий ГУР с августа 2020 года.

Отмечается, что господин Умеров мог попасть в немилость из-за «хаоса» в Минобороны и неразберихи в госзакупках, оборачивающейся срывом контрактов для армии.

В качестве его возможного преемника фигурируют вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров и первый замглавы Минобороны Иван Гаврилюк, назначенный Владимиром Зеленским 1 октября членом ставки главнокомандующего, хотя ранее заместители министра такой чести не удостаивались.

Слухи о возможном увольнении Александра Сырского циркулировали еще летом, однако после начала операции ВСУ в Курской области раздражение Владимира Зеленского, возлагавшего на главнокомандующего вину за неудачи на фронте, как утверждается, отчасти сошло на нет. Однако претензии президента к главнокомандующему вновь начали нарастать на фоне продолжающегося отступления ВСУ и потери города Угледара.

Проблемы господина Буданова украинские СМИ связывают прежде всего с его давним конфликтом с главой офиса президента Андреем Ермаком, который недоволен высокой медийной активностью главного военного разведчика страны. Хотя если бы на фронте все складывалось удачно для Украины, то и придраться к генералу Буданову было бы не за что.

Возможным преемником главы ГУР называют руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Между тем западные партнеры, наблюдая за неутешительной ситуацией на фронте, похоже, усиливают непубличное давление на Киев, предлагая рассмотреть варианты скорейшего завершения боевых действий. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники рассказала, что союзники начали обсуждать с Украиной схему окончания конфликта по принципу «территории в обмен на членство в НАТО». Киеву предлагают отказаться от возвращения занятых российской армией территорий, а взамен стать полноценным членом Североатлантического альянса, на которого будут распространяться его гарантии безопасности. Правда, распространяться они будут только на те части страны, которые остались подконтрольны Киеву на момент прекращения боевых действий.

Согласно этому плану, признавать за Россией новые территории союзники не планируют, а их возвращение Украине предлагается осуществлять «дипломатическим путем в будущем».

Публично такой сценарий поддерживает, например, президент Чехии Петр Павел, считающийся последовательным сторонником Украины, который тем не менее неоднократно высказывал сомнения в способности ВСУ отвоевать потерянные территории.

В Киеве факт подобных дискуссий отрицают, а в офисе президента и вовсе называют публикацию Financial Times «бредом».

Однако похожие материалы вышли и в других западных изданиях. Так, одна из ведущих испанских газет El Pais сообщила, что союзники оказывают давление на Украину с целью договориться об окончании боевых действий и организовать переговоры с Россией. Издание отметило, что «план победы», с которым Владимир Зеленский недавно ездил в США, был скептически воспринят как действующим президентом Джо Байденом, так и претендентами на Белый дом — демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. По данным El Pais, партнеры Киева все чаще рассуждают о «прагматичном выходе из войны».

Владимир Зеленский отрицает факт таких переговоров и уверяет, что с партнерами ведется работа над предоставлением Украине «гарантий надежного мира» и «долгосрочной безопасности» в соответствии с его «формулой мира» и «без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями». Со своей стороны, союзники, как пишет американская газета The Washington Post, собираются предложить «более конкретные шаги» к членству Украины в НАТО.

В Москве «план победы» и неофициальные сценарии урегулирования, как правило, не комментируют. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе в очередной раз заявил, что боевые действия закончатся «достижением всех поставленных целей».

Алексей Забродин