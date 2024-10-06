Умер лечивший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

В возрасте 78 лет умер кардиохирург и заместитель гендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии имени академика Е. И. Чазова Ренат Акчурин. В 1996 году он возглавлял бригаду медиков, которая провела операцию на сердце президенту России Борису Ельцину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Акчурин в 2002 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Ренат Акчурин в 2002 году

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Mиниcтepcтвo здрaвooxpaнeния РФ c пpиcкopбиeм cooбщaeт, чтo 6 oктябpя нa 79-м гoдy жизни cкoнчaлcя выдaющийcя coвeтcкий и poccийcкий кapдиoхиpypг, клинициcт… aкaдeмик PAH Peнaт Aкчypин»,— сообщила пресс-служба Минздрава (цитата по ТАСС).

Господин Aкчypин создал в России направления кардиомикрососудистой и гибридной кардиохирургии, добавили в ведомстве. Там также отметили, что он был всемирно признанным авторитетом в своей сфере.

Ренат Акчурин — автор и соавтор более 450 научных работ. Награжден среди прочего орденами Почета, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.