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Коммерсантъ FM
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ОАО РЖД легло на рельсы

Монополия хочет сохранить контроль над очередностью грузов

ОАО РЖД хочет сохранить контроль над очередностью доступа к дефицитной инфраструктуре Восточного полигона. Компания предлагает вынести этот раздел из правил недискриминационного доступа, регулируемых правительством. По мнению монополии, это позволит более оперативно вносить изменения в соответствии с потребностями экономики. По информации “Ъ”, ОАО РЖД уже обсуждает с грузоотправителями возможность индивидуального повышения тарифа в обмен на более высокий приоритет.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ОАО РЖД предлагает внести изменения в правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре (ПНД), которые вступят в силу с 1 января, так, чтобы прерогатива по определению порядка очередности грузов осталась у ОАО РЖД, а не перешла к правительству, согласно ПНД. Это следует из протокола совещания у главы Минтранса Романа Старовойта 27 сентября (есть у “Ъ”).

ПНД с 2020 года определяют порядок очередности грузов на лимитирующих участках железнодорожной инфраструктуры. В марте 2022 года действие ПНД было приостановлено, на смену им пришли временные правила очередности перевозки грузов, утверждаемые на уровне ОАО РЖД. С 1 сентября должны были заработать ПНД в новой редакции, но вступление документа в силу сдвинули на 1 января — не в последнюю очередь из-за жалоб нефтяников, теряющих приоритет при смене нормативной базы (см. “Ъ” от 3 сентября).

За период действия «временные правила показали свою эффективность и адаптивность в текущих экономических условиях», подчеркивает, согласно протоколу, первый замгендиректора ОАО РЖД Сергей Кобзев. ОАО РЖД, напоминает он, 11 раз вносило в них изменения, направленные на поддержку производителей, попавших под санкции. Так, в нынешнем году это позволило решить вопросы, связанные с поддержкой производителей нефтепродуктов и удобрений.

Утвержденная редакция ПНД, по словам господина Кобзева, «уже не в полной мере отвечает актуальным потребностям российской экономики»: в частности, в ней не предусмотрен повышенный приоритет перевозки нефтепродуктов и удобрений, а также инновационных вагонов.

Господин Кобзев предлагает внести изменения в ПНД, исключив из них нормы, регулирующие доступ грузоотправителей к перевозке, а очередность вывоза закрепить отдельным документом, утверждаемым ОАО РЖД. То есть речь идет о сохранении такого же порядка распределения мощностей, как в действующих временных правилах.

Также при сохранении принципа квотирования и принятии точечных решений по приоритизации отдельных номенклатур груза ОАО РЖД считает необходимым «предусмотреть механизм компенсации выпадающих потерь в доходах перевозчика в связи со смещением баланса перевозок в сторону низкодоходных грузов». Сейчас 60% провозной способности Восточного полигона занимают грузы третьей категории, имеющие приоритет по поручениям руководства страны. В том числе около 100 млн из 180 млн тонн номинальной провозной способности, достигаемой по итогам этого года, выделены под угольные квоты для добывающих регионов Сибири и Дальнего Востока. Уголь — один из наименее доходных для ОАО РЖД грузов, доходная ставка на 10 тонно-километров на 44% ниже средней.

В Минтрансе комментариев не дали. Из протокола следует, что министерство считает необходимым «гибкое реагирование на потребности экономики в перевозке грузов», то есть выступает за адаптацию ПНД. Также Минтранс в лице замминистра Алексея Шило поддерживает нормативное закрепление первоочередного использования на Восточном полигоне инновационных вагонов.

Но против корректировки ПНД возражает ФАС.

Согласно протоколу, замруководителя службы Геннадий Магазинов заявил о необходимости вступления в силу текущей редакции документа — сбалансированной, прошедшей обсуждения с ведомствами и грузоотправителями и поддержанной правкомиссией по транспорту, чтобы вносить изменения в документ потом в установленном порядке. В ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Минэнерго и ОАО РЖД подготовили предложения по увеличению перевозок

Источник “Ъ” среди грузоотправителей говорит, что ОАО РЖД уже начало обсуждать с промышленностью возможность повышения приоритета для тех, кто согласится на инвестиционный тариф на 5% выше установленного. В ОАО РЖД это не прокомментировали.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что вопросы поддержки отдельных отраслей промышленности и пространственного развития экономики не должны находиться в ведении ОАО РЖД — как минимум потому, что они должны быть интегрированы с вопросами развития других видов транспорта, портовой инфраструктуры, баланса экспорта и импорта и т. п. Но полный перевод на уровень правительства или выше приведет к замедлению принятия тактических решений, отмечает эксперт. По его мнению, возможно, требования ПНД следует сделать менее строгими — например, включая грузы в третью очередь не только на основании указа президента.

Наталья Скорлыгина

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