Машина для снижения цен

Увеличение доли более дешевых и более возрастных автомобилей в предложении на вторичном рынке приводит к снижению средних цен. В сентябре показатель сократился до 1,47 млн руб., что на 3,4% меньше прошлогоднего уровня. Аналитики ждут, что структура вторичного рынка продолжит смещаться в сторону наиболее бюджетного сегмента, указывая на стремление автовладельцев дольше использовать ушедшие из РФ машины иностранных брендов.

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Средняя цена автомобиля с пробегом в России в сентябре 2024 года снизилась на 0,7% относительно августа, до 1,47 млн руб., подсчитал «Автостат». Показатель рассчитан на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке. Как отмечают в «Автостате», месяц к месяцу средняя стоимость подержанного автомобиля снижается седьмой месяц подряд. А в сентябре впервые за долгое время средняя цена уменьшилась и в годовом сравнении — на 3,4% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Сергей Удалов из «Автостата» связывает снижение средних цен предложения на вторичном рынке с ростом доли предлагаемых к продаже более дешевых автомобилей.

По его словам, за год по итогам первой половины 2024 года доля объявлений о продаже машин возрастом от десяти лет выросла с 68% до 71%, тогда как доля предложения автомобилей возрастом от трех до шести лет и менее трех лет сократилась. Тренд господин Удалов связывает с увеличением среднего срока владения автомобилями и, в частности, стремлением автовладельцев дольше эксплуатировать европейские, корейские и японские бренды.

Данные по продажам автомобилей на вторичном рынке за сентябрь еще не опубликованы. По итогам января—августа «Автостат» оценивает объем рынка машин с пробегом в 3,85 млн штук, что на 1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. За август на фоне ожидания роста цен из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября продажи выросли на 1,6% год к году и на 2,5% к июлю, до 560 тыс. штук, что стало лучшим результатом с октября 2021 года.

По данным «Автостата», первые два места по спросу на вторичном рынке за восемь месяцев 2024 года в модельном рейтинге занимают Lada 2107 и Lada 2114, продажи которых выросли год к году на 38,7% и 5,8%, до 87,45 тыс. и 80,37 тыс. штук соответственно. Lada 2107 остается самой популярной моделью на вторичном рынке семь месяцев подряд. На «Авто.ру» стоимость Lada 2107 в Москве начинается от 60 тыс. руб. за модель с пробегом 200 тыс. км. Самая дешевая Lada 2114 с аналогичным пробегом предлагается по 53 тыс. руб. Находящаяся на третьем месте по спросу Kia Rio стоит от 155 тыс. руб. за машину с пробегом 185 тыс. км.

Самые продаваемые модели легковых автомобилей с пробегом в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи в январе—августе, штук Динамика год к году, % 1 Lada 2107 87457 38,7 2 Lada 2114 80375 5,8 3 Kia Rio 79443 6,6 4 Hyundai Solaris 76948 3,1 5 Ford Focus 71794 -11,4 6 Lada 2170 67309 4,8 7 Toyota Corolla 63600 -8 8 Lada 4x4 64548 12,8 9 Toyota Camry 54339 -12,9 10 Lada 2190 54140 4,9 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Аналитик «Эйлер Аналитические технологии» Владимир Беспалов также объясняет снижение цен на подержанные автомобили увеличением доли более дешевых и более возрастных автомобилей. В последнее время наблюдается стабилизация средних цен и на первичном рынке, что также связано с ростом предложения в том числе более дешевых автомобилей, добавляет он.

В то же время, по словам господина Беспалова, предпосылок для резкого снижения цен на автомобили с пробегом нет.

«Повышение утилизационного сбора и общий рост издержек производителей могут привести к определенному росту цен на первичном рынке, что должно сказаться и на вторичном рынке»,— отмечает он. По прогнозам дилеров, цены на новые автомобили могут расти на несколько процентов ежемесячно. На вторичном рынке изменение стоимости может отразиться спустя несколько месяцев после обновления прайсов по мере смещения фокуса внимания потребителей на машины с пробегом как более доступные (см. “Ъ” от 13 сентября).

Владимир Беспалов прогнозирует, что структура предложения на вторичном рынке, скорее всего, будет и дальше смещаться в сторону более дешевых и более возрастных автомобилей. В связи с этим аналитик ожидает определенной стабилизации средних цен на вторичном рынке в ближайшие месяцы. По мнению Сергея Удалова, вслед за ростом цен на новые автомобили вероятно удорожание и машин с относительно небольшим пробегом, но старых моделей это коснется в меньшей степени.

Анатолий Костырев