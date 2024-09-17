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Коммерсантъ FM
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Машины пробежались до утильсбора

Продажи подержанных автомобилей выросли перед повышением ставок

Продажи легковых автомобилей с пробегом в августе обновили рекорд почти трехлетней давности. В последний месяц лета было реализовано 560 тыс. б/у машин. Лучшие результаты рынок показывал только в 2021 году. Рекорд, по мнению участников рынка, связан с ожиданием роста цен из-за предстоящего в октябре повышения утильсбора и ключевой ставки ЦБ. Дилеры отмечают, что тенденция к росту вторичного рынка сохранится и в сентябре.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам августа продажи легковых автомобилей с пробегом в России выросли на 1,6% в годовом выражении и на 2,5% относительно июля, до 560 тыс. штук, подсчитал «Автостат». Это обновляет рекорд текущего года, который был поставлен в июле с результатом 546,2 тыс. б/у машин, и в целом является наилучшим показателем с октября 2021 года, когда на рынке было реализовано 573,8 тыс. автомобилей.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что продажи подержанных машин разогрели ожидания роста цен на фоне предполагаемых действий властей: повышения утильсбора с 1 октября и ключевой ставки ЦБ (была повышена 13 сентября с 18 до 19%). В первую очередь эти факторы влияют на новые автомобили, но по законам рынка становятся следствием роста ценников и в сегменте пробега, добавляет он.

«Продажи в августе шли активно, был повышенный спрос из-за новостного фона»,— подтверждает директор маркетинга компании «Рольф» Ринат Утешев. Небольшое оживление в сегменте подержанных автомобилей в августе также зафиксировали в «Борисхофе»: «Факт августа оказался выше целей и лучше факта июля, но незначительно».

По данным «Автостата», лидерство на вторичном рынке в августе сохраняет Lada: продажи подержанных машин бренда выросли на 17,7%, до 136,3 тыс. штук. Это наилучший результат не только в абсолютных цифрах, но и по приросту среди брендов из топ-10.

Лучшие продажи в б/у-сегменте среди иномарок снова у японской Toyota — 57 тыс. машин, однако в годовом выражении зафиксировано падение на 17,1%, что является худшей динамикой среди лидеров вторичного рынка. На третьем и четвертом местах корейские Kia и Hyundai, чьи объемы реализации выросли на 4,8%, до 33,3 тыс. штук, и на 2,4%, до 31,6 тыс. штук, соответственно. Замыкает топ-5 японский Nissan, перепродажи которого сократились на 11,6%, до 26,4 тыс. машин.

В модельном рейтинге седьмой месяц подряд первенство сохраняет Lada 2107. Второе место и первое среди иномарок в августе заняла Kia Rio. Топ-3 замыкает Hyundai Solaris, следом идут Lada 2114 и Ford Focus. Всего по итогам января—августа в России было продано 3,86 млн подержанных машин, что на 1% выше, чем годом ранее. Среди моделей по результатам восьми месяцев первые два места за отечественным автопромом: Lada 2107 и Lada 2114. Следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.

В первую неделю сентября продажи новых легковых автомобилей выросли на 6,2%

Сентябрь, несмотря на традиционный спад покупательской активности в первые недели ввиду начала учебного года, с первых дней повторяет результат августа, а в некоторых сегментах спрос даже превышает предыдущие значения, отмечает директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Андрей Гришаков. «Тенденция к росту сохранится в сентябре,— уверен он.— Она обусловлена неминуемым увеличением стоимостей новых автомобилей из-за изменения ставок утилизационного сбора и нарастающим дефицитом отдельных сегментов».

Господин Гришаков также отмечает, что рост утильсбора на новые автомобили приведет к корректировке ценников на автомобили с пробегом, хоть и постепенному.

Ему вторят в «Рольфе», отмечая, что тенденция к росту цен уже зафиксирована. «В октябре спрос на новые и б/у автомобили, скорее всего, ослабнет,— полагает господин Утешев.— И цены, возможно, снова снизятся». Но, учитывая подорожание новых автомобилей, вероятно, уровень цен будет выше текущего, считает он.

Наталия Мирошниченко

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