Игры киприотов

Сооснователь My.Games и бывший операционный директор Mail.ru Group Владимир Никольский основал кипрский игровой холдинг Utmost Games. В портфеле компании — разработчик Top App Games и издатель игр Digital Vortex. Участники рынка оценивают инвестиции в создание актива на уровне $20–40 млн. Холдинг нужен господину Никольскому для объединения всех зарубежных активов под одной управляющей компанией, говорят собеседники “Ъ” на медиарынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сооснователь игровой компании My.Games и бывший операционный директор Mail.ru Group (теперь VK (MOEX: VKCO)) Владимир Никольский основал новый игровой холдинг Utmost Games (зарегистрирован на Кипре), узнал “Ъ” из информации на официальном сайте холдинга. В его состав входят два проекта: разработчик Top App Games (создан в августе 2022 года на Кипре; игра в жанре «стратегия» Ludus) и издатель видеоигр Digital Vortex (юрлицо зарегистрировано в мае на Кипре). Сооснователями Top App Games являются господин Никольский и Владимир Марков. Последний занимался поддержкой проекта Hustle Castle, а также занимал должность главы Studio Nord, входившей в Mail.ru Group.

Максут Шадаев, глава Минцифры, октябрь 2023 года (цитата по «РИА Новости»): «У нас есть очень хороший потенциал по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на продвижение на китайский рынок».

Гендиректором и сооснователем Digital Vortex указан бывший гендиректор издателя игр Astrum Entertainment Алексей Изотов. Сам Digital Vortex предоставляет три вида услуг: «традиционное» издание (полный контроль на выпуск игры под брендом компании), «частичное» издание (разработчики сами выбирают необходимые услуги, например, локализацию или продвижение на рынке) и «теневое» издание (white label; полный или частичный цикл услуг без указания Digital Vortex в качестве издателя). В прошлом команда издателя работала над такими проектами, как Atomic Heart, Skyforge, Warface, Lost Ark, PUBG Battlegrounds, а также World of Warships, уточняется на сайте проекта. В Utmost Games “Ъ” подтвердили информацию о запуске проекта, раскрывать размер инвестиций представитель холдинга отказался.

Владимир Никольский в 2007 году возглавлял Astrum Online Entertainment, который в 2009 году вошел в состав Mail.ru Group (теперь VK). В холдинге бизнесмен занял должность вице-президента игрового направления. До этого господин Никольский развивал собственные игровые проекты — например, IT Territory. В 2019 году VK объединила все свои игровые активы под брендом My.Games, сооснователем проекта стал господин Никольский. Но на фоне начала военных действий на Украине и новых пакетов санкций VK объявила о продаже My.Games управляющему партнеру LETA Capital Александру Чачаве (см. “Ъ” от 27 сентября 2022 года). Новая компания Astrum Entertainment появилась в 2022 году путем выделения из My.Games российского бизнеса и объединения активов в совместное предприятие с дистрибутором онлайн-игр — Innova.

До 2022 года игровое подразделение приносило VK треть выручки, по итогам третьего квартала 2021 года 77% продаж My.Games были за пределами России и СНГ, в первую очередь в США, Германии и Франции. Сам Владимир Никольский покинул VK сразу после продажи компании для руководства My.Games. В прошлом году стало известно, что новым гендиректором этого актива стала Елена Григорян, бывший директор по маркетингу игрового направления Mail.ru Group. Уточнялось, что Владимир Никольский выполнил все обязательства по выводу My.Games на международный рынок, которые были поставлены в 2022 году.

Холдинг Utmost Games нужен Владимиру Никольскому для объединения активов под одной управляющей компанией, считает источник “Ъ” в медиаиндустрии. В числе проектов собеседник называет Wishlist Games с играми World War 3 и Armored Warface. В целом инвестиции в создание актива могут составить около $20–40 млн (1,9–3,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 3 октября), оценивает собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке. По мнению источников “Ъ”, Utmost Games была запущена на собственные средства господина Никольского, без сторонних инвесторов. В числе топ-менеджеров компании указаны выходцы из бывших проектов Владимира Никольского, следует из информации на сайте проекта.

Юлия Юрасова