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Коммерсантъ FM
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Деньги в нишу

«Ростелеком» инвестирует в независимых разработчиков видеоигр

Компания «Ростелеком» (MOEX: RTKM) совместно с акселератором Indie Go создает фонд поддержки независимых разработчиков видеоигр. На начальном этапе планируется вложить 300 млн руб. и поддержать до конца года 15 проектов. Само создание фонда позволит привлечь внимание непрофильных инвесторов к индустрии, а разработчикам — получить дополнительное продвижение, считают участники рынка. При этом собеседники “Ъ” сомневаются, что «Ростелеком» быстро окупит инвестиции в силу специфики инди-проектов.

Салон связи «Ростелеком» в Москве.

Салон связи «Ростелеком» в Москве.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Салон связи «Ростелеком» в Москве.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ПАО «Ростелеком» и образовательный акселератор Indie Go запускают фонд поддержки небольших видеоигровых разработчиков — Indie Go Start, рассказали “Ъ” три собеседника на медиарынке и подтвердили представитель «Ростелекома» и управляющий партнер фонда Владимир Вареник. По словам последнего, «Ростелеком» через фонд планирует инвестировать в разработчиков на начальном этапе до 300 млн руб.: «Далее будет принято решение о масштабировании». Только до конца года планируется поддержать 15 игр, уточняет он.

Инвестиции будут выделяться разработчикам по модели milestone (поэтапно), говорит Владимир Вареник: «В случае, если фонд инвестирует только в разработку, мы получаем обратно 50% выручки с проекта, если в продвижение — то около 30%».

Пока Indie Go Start рассматривает инвестиции только в консольные и компьютерные игры, уточнил господин Вареник: «Мобильные игры требуют больших вложений в маркетинг». Со стороны «Ростелекома» новый фонд будет представлять директор новых цифровых продуктов компании Андрей Кушнарев, уточнил Владимир Вареник. В «Ростелекоме» от дополнительных комментариев отказались.

По данным Strategy Partners и Организации развития видеоигровой индустрии, объем рынка видеоигр по итогам года увеличится на 6,1% и достигнет 187 млрд руб. Мобильный сегмент займет 44% рынка (81,2 млрд руб.), ПК — 48% (89,8 млрд руб.), консольный — 8% (15,4 млрд руб.) (см. “Ъ” от 12 сентября). В Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей» и т. д.) приводили более консервативный прогноз —130–140 млрд руб.

Инвестировать в видеоигровые студии около 300 млн руб. еще в прошлом году планировал VK (см. “Ъ” от 11 января 2023 года). Холдинг также рассматривал запуск в университетах образовательных программ для подготовки профильных кадров. До 2022 года активно инвестировал в российские и зарубежные игровые студии инвестфонд My.Games Venture Capital. За четыре года компания суммарно вложила в создание видеоигр более 6 млрд руб.

Фонд Indie Go Start может быть полезен другим непрофильным инвесторам, которые присматриваются последние два года к этому бизнесу, считает руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. В то же время в инфраструктуре стратегического партнера фонда — «Ростелекома» — есть и игровой тариф, и магазин игр, который может помочь проектам в продвижении, считает он.

Насколько успешной может стать экранизация игры

Сами разработчики инди-игр помогают в продвижении индустрии, считает собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке. Экспериментировать с жанрами этим проектам позволяют их низкая стоимость, небольшие команды и высокие темпы производства, уточнил он: «Если предположить, что Indie Go Start потратит 300 млн руб. на более чем 15 проектов, то в среднем на один придется около $200 тыс., что уже солидный бюджет не только для сегмента инди». При этом вероятность возврата инвестиций в таком объеме с инди-проектов крайне мала, считает собеседник “Ъ”. Это обусловлено тем, что сами проекты сегмента являются нишевыми, продажи около 30–50 тыс. копий игры уже считаются успехом, уточняет он: «Хиты продаются тиражами в несколько тысяч в сравнении с миллионами и десятками миллионов у игр ААА-класса, и чтобы отбить инвестиции в $200 тыс. с долей в 50%, нужно обладать или огромной экспертизой, или огромной удачей».

Юлия Юрасова

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