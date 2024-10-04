Роструд выявил нарушения на нижнетагильском «ЕВРАЗ НТМК» после гибели работника

Государственная инспекция труда в Свердловской области выявила «многочисленные» нарушения трудового законодательства на Нижнетагильском металлургическом комбинате («ЕВРАЗ НТМК»), где в сентябре из-за возгорания газа погиб работник и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех Нижнетагильского металлургического комбината ("ЕВРАЗ НТМК")

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Цех Нижнетагильского металлургического комбината ("ЕВРАЗ НТМК")

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным инспекции, в механической мастерской доменного цеха не было организовано безопасное рабочее место, не соблюдались правила охраны труда при обработке металлов, погрузочных работах и складировании грузов. Инспекция установила, что работники предприятия неправильно прошли обучение по знанию охраны труда и проверку по нему.

Ведомство выдало АО «ЕВРАЗ НТМК» предписание об устранении выявленных нарушений, отстранении от работы не прошедших обучение безопасности сотрудников, привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Напомним, работник погиб 10 сентября. Около 11:10 по местному времени в цехе №6 «ЕВРАЗ НТМК» произошло возгорание газовоздушной смеси в коллекторе природного газа доменной печи во время работ по запуску газопровода.

Виталий Красиков