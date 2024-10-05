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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

6 октября исполняется 80 лет многократному олимпийскому чемпиону и чемпиону мира, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру России по хоккею Борису Михайлову

Борис Михайлов

Борис Михайлов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Борис Михайлов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Дорогой Борис Петрович! От всей души поздравляю с юбилеем! Ты — легенда нашего хоккея, один из лучших нападающих всех времен. Ты не просто прирожденный бомбардир и снайпер, но и человек с потрясающими душевными качествами — веселый, смелый, порядочный. Для меня ты самый лучший хоккейный капитан, соратник, вместе с которым защищали честь нашей страны на льду и побеждали самых сильных соперников. На льду ты всегда демонстрировал несгибаемый спортивный характер. А твой жизненный путь — пример потрясающей преданности хоккею, чемпионской нацеленности на успех. Твое мастерство и воля к победе вдохновляли наших соотечественников, пробуждали в них чувство гордости за страну и любовь к нашему виду спорта. Хочу пожелать счастья, здоровья, удачи, новых свершений и побед во всех делах! С днем рождения, Капитан!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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