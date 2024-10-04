В Челябинской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов после дождей

В Челябинской области 3 октября объявлен режим ЧС регионального характера, поскольку на территории девяти районов летом выпало от 200% до 300% осадков среднемесячной нормы. Это привело к переувлажнению почвы и повреждению посевов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Зона ЧС определена в пределах территорий Агаповского, Аргаяшского, Красноармейского, Нагайбакского, Нязепетровского, Сосновского, Чебаркульского, Чесменского районов и Миасского городского округа. В этих муниципальных образованиях для выяснения оценки ущерба создадут комиссии, пройдет повторное обследование полей, часть пострадавших посевов переведут в кормовые культуры. По предварительным данным, площадь с пострадавшими посевами составляет 35,9 тыс. га.

«Наша задача поддержать аграриев всеми возможными способами, которые предоставляет федеральное законодательство. Помимо рассрочки кредитов хозяйства, которые в этом году застраховали свои посевы, теперь смогут претендовать на получение страховых выплат при обосновании ущерба», — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

В этом году восемь сельхозпредприятий застраховали свои посевы на площади 21 тыс. га.

Сейчас в Челябинской области убрано 68% посевной площади, собрано 1,5 млн т зерна.

Виталина Ярховска