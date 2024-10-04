Ювелир Моисейкин вошел в топ-15 дизайнерских брендов мира на выставке в КНР

Ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин попал в топ-15 дизайнерских брендов мира на профессиональной выставке Jewellery & Gem World Hong Kong в Гонконге (КНР). Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ювелирного дома Moiseikin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Виктор Моисейкин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пасхальное яйцо Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN Украшение из коллекции «Вальсирующая с ветром сакура» Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN Следующая фотография 1 / 3 Виктор Моисейкин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пасхальное яйцо Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN Украшение из коллекции «Вальсирующая с ветром сакура» Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN

Коллекции украшений «Русский бал», «Музыка цвета», «Вальсирующая с ветром сакура» и пасхальное яйцо в стиле Фаберже из направления «Искусство дарить» были представлены среди 15 выдающихся брендов мира. «Участие в этой экспозиции — конкурсное, на 15 мест претендовали более 2,5 тыс. ювелиров из 130 стран»,— рассказал Виктор Моисейкин.

На выставке господин Моисейкин также презентовал коллекционное пасхальное яйцо в стиле Фаберже из уральского малахита с фиолетовыми аметистами.

Полина Хабарова