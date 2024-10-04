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Ювелир Моисейкин вошел в топ-15 дизайнерских брендов мира на выставке в КНР

Ювелир из Екатеринбурга Виктор Моисейкин попал в топ-15 дизайнерских брендов мира на профессиональной выставке Jewellery & Gem World Hong Kong в Гонконге (КНР). Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ювелирного дома Moiseikin.

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Виктор Моисейкин

Виктор Моисейкин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пасхальное яйцо

Пасхальное яйцо

Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN

Украшение из коллекции «Вальсирующая с ветром сакура»

Украшение из коллекции «Вальсирующая с ветром сакура»

Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN

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Виктор Моисейкин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Пасхальное яйцо

Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN

Украшение из коллекции «Вальсирующая с ветром сакура»

Фото: предоставлено ювелирным домом MOISEIKIN

Коллекции украшений «Русский бал», «Музыка цвета», «Вальсирующая с ветром сакура» и пасхальное яйцо в стиле Фаберже из направления «Искусство дарить» были представлены среди 15 выдающихся брендов мира. «Участие в этой экспозиции — конкурсное, на 15 мест претендовали более 2,5 тыс. ювелиров из 130 стран»,— рассказал Виктор Моисейкин.

На выставке господин Моисейкин также презентовал коллекционное пасхальное яйцо в стиле Фаберже из уральского малахита с фиолетовыми аметистами.

Полина Хабарова

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