Суд не стал объявлять «Челябигипромез» банкротом за долг в 9 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области признал заявление инспекции УФНС № 32 необоснованным. Ведомство подавало иск о признании АО «Челябгипромез» банкротом, сумма требований составляла 9 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

В долг компании налоговая служба включила 8 млн руб. недоимки, 561 тыс. руб. пени, 43,5 тыс. руб. штрафа и 371,7 тыс. руб. государственной пошлины.

«Челябгипромез» — институт по проектированию металлургических заводов. Был образован в 1941 году. В статусе АО работает с 1993 года. Организация проектировала цеха и производства ЧМК, ЧЭМК, Ашинского метзавода, Челябинского трубопрокатного завода, «Уралвагонзавода», НПО «Электромашина», Уфалейского завода металлургического машиностроения. Также компания участвовала в проектах МУП «ПОВВ»: разрабатывала документацию для реконструкции очистных сооружений канализации и водоснабжения Челябинска, коллекторов, водоводов и насосных станций. В 2023 году акционерное общество стало проектировщиком спортивной школы дзюдо в микрорайоне Чурилово.

Виталина Ярховска