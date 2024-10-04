Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кадровый голод утолят автоматом

X5 Group пытается решить проблему с персоналом за счет технологий

Из-за сильнейшего за последние годы дефицита кадров в ритейле Х5 Group, управляющая, в частности, сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», согласно своей обновленной стратегии, намерена решить проблему, вложив десятки миллиардов рублей в развитие специальных технологий. Таким образом компания рассчитывает автоматизировать 30% рабочих процессов, выполняемых человеком. Прошедшим летом полки магазинов X5 в ряде регионов центральной России опустели на несколько дней из-за сезонной нехватки рабочих. Единственная пока возможность для ритейлеров минимизировать такие случаи — роботизация, считают эксперты.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Х5 Group 4 октября презентовала поставщикам обновленную стратегию своего развития до 2028 года. Как сообщили «Ъ» в компании, один из узловых ее элементов — автоматизация рабочих процессов, что должно позволить частично решить проблему с дефицитом кадров, актуальную для всего российского розничного рынка.

В прошлом году X5 уже вложила более 12,5 млрд руб. в технологии и инновации в этом сегменте. Это позволит автоматизировать 30% рабочих процессов, в которые сейчас вовлечены люди, надеются в компании. Сейчас в компании работают 392 тыс. человек, но увеличение их числа не поспевает за ростом бизнеса, признают в группе.

Х5 Group, основанная в 2006 году, на конец 2023 года объединяла 972 супермаркета «Перекресток», 21,3 тыс. магазинов у дома «Пятерочка», 1,5 тыс. дискаунтеров «Чижик», 610 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Консолидированная выручка группы в 2023 году выросла на 20,8% год к году, до 3,1 трлн руб., чистая прибыль составила 90,3 млрд руб. Основной акционер Х5 — структура «Альфа-групп».

В июне текущего года председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Игорь Караваев называл существующий дефицит кадров в ритейле «вероятно, самым сильным за последние 20 лет». По его словам, количество вакансий в продуктовых сетях с 2022 года выросло почти на 60%.

Х5 Group ощутила это на своем опыте. В июле нынешнего года в соцсетях появились сообщения об опустевших полках в магазинах «Пятерочка» в Ярославской, Костромской, Владимирской областях. В Х5 Group тогда объясняли перебои с поставками товаров сезонной нехваткой рабочей силы в распределительном центре в Ярославской области, связанной в том числе с отъездом на родину рабочих-мигрантов.

У ритейлеров почти нет других вариантов решения проблемы, кроме как инвестировать в автоматизацию рабочих процессов, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Кандидатов на рынке труда больше не становится, зарплаты перегреты, а усиливающаяся налоговая нагрузка за счет частичного повышения НДФЛ с 2025 года не придает оптимизма, перечисляет она.

Первый заместитель гендиректора X5 Group Владимир Салахутдинов о замене продавцов роботами

Первый заместитель гендиректора X5 Group Владимир Салахутдинов о замене продавцов роботами

Розница в следующие десять лет будет находиться, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «в условиях жесточайшего дефицита кадров». Ритейлеры, которые не смогут справиться с этой проблемой, проиграют с точки зрения конкурентоспособности и эффективности, указывает он.

Над автоматизацией работают и другие ритейлеры. Так, «Магнит» в марте объявил о планах установить до конца года 27 тыс. новых касс самообслуживания, доведя их число почти до 40 тыс. Перед ритейлерами стоит задача максимально переложить процессы в торговом зале на покупателя, подчеркивает Ольга Сумишевская. При этом компании и дальше должны внедрять технологии, позволяющие исключать возможность мошенничества со стороны покупателей, добавляет эксперт.

Однако при внедрении новых технологий ритейлерам предстоит учитывать требования, связанные с обработкой персональных данных, указывает госпожа Сумишевская. Пока, резюмирует она, остается вопросом, готовы ли покупатели делиться такими сведениями и продолжит ли государство ужесточать действующее законодательство для сокращения числа утечек персональных данных.

Полина Гриценко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...