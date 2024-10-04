Кадровый голод утолят автоматом

Из-за сильнейшего за последние годы дефицита кадров в ритейле Х5 Group, управляющая, в частности, сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», согласно своей обновленной стратегии, намерена решить проблему, вложив десятки миллиардов рублей в развитие специальных технологий. Таким образом компания рассчитывает автоматизировать 30% рабочих процессов, выполняемых человеком. Прошедшим летом полки магазинов X5 в ряде регионов центральной России опустели на несколько дней из-за сезонной нехватки рабочих. Единственная пока возможность для ритейлеров минимизировать такие случаи — роботизация, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Х5 Group 4 октября презентовала поставщикам обновленную стратегию своего развития до 2028 года. Как сообщили «Ъ» в компании, один из узловых ее элементов — автоматизация рабочих процессов, что должно позволить частично решить проблему с дефицитом кадров, актуальную для всего российского розничного рынка.

В прошлом году X5 уже вложила более 12,5 млрд руб. в технологии и инновации в этом сегменте. Это позволит автоматизировать 30% рабочих процессов, в которые сейчас вовлечены люди, надеются в компании. Сейчас в компании работают 392 тыс. человек, но увеличение их числа не поспевает за ростом бизнеса, признают в группе.

Х5 Group, основанная в 2006 году, на конец 2023 года объединяла 972 супермаркета «Перекресток», 21,3 тыс. магазинов у дома «Пятерочка», 1,5 тыс. дискаунтеров «Чижик», 610 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Консолидированная выручка группы в 2023 году выросла на 20,8% год к году, до 3,1 трлн руб., чистая прибыль составила 90,3 млрд руб. Основной акционер Х5 — структура «Альфа-групп».

В июне текущего года председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Игорь Караваев называл существующий дефицит кадров в ритейле «вероятно, самым сильным за последние 20 лет». По его словам, количество вакансий в продуктовых сетях с 2022 года выросло почти на 60%.

Х5 Group ощутила это на своем опыте. В июле нынешнего года в соцсетях появились сообщения об опустевших полках в магазинах «Пятерочка» в Ярославской, Костромской, Владимирской областях. В Х5 Group тогда объясняли перебои с поставками товаров сезонной нехваткой рабочей силы в распределительном центре в Ярославской области, связанной в том числе с отъездом на родину рабочих-мигрантов.

У ритейлеров почти нет других вариантов решения проблемы, кроме как инвестировать в автоматизацию рабочих процессов, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская.

Кандидатов на рынке труда больше не становится, зарплаты перегреты, а усиливающаяся налоговая нагрузка за счет частичного повышения НДФЛ с 2025 года не придает оптимизма, перечисляет она.

Розница в следующие десять лет будет находиться, по мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «в условиях жесточайшего дефицита кадров». Ритейлеры, которые не смогут справиться с этой проблемой, проиграют с точки зрения конкурентоспособности и эффективности, указывает он.

Над автоматизацией работают и другие ритейлеры. Так, «Магнит» в марте объявил о планах установить до конца года 27 тыс. новых касс самообслуживания, доведя их число почти до 40 тыс. Перед ритейлерами стоит задача максимально переложить процессы в торговом зале на покупателя, подчеркивает Ольга Сумишевская. При этом компании и дальше должны внедрять технологии, позволяющие исключать возможность мошенничества со стороны покупателей, добавляет эксперт.

Однако при внедрении новых технологий ритейлерам предстоит учитывать требования, связанные с обработкой персональных данных, указывает госпожа Сумишевская. Пока, резюмирует она, остается вопросом, готовы ли покупатели делиться такими сведениями и продолжит ли государство ужесточать действующее законодательство для сокращения числа утечек персональных данных.

Полина Гриценко