За СИМ позволили ответить

В парламенте Башкирии обсудили опасности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах. Инициаторами круглого стола выступили депутаты Курултая, экспертами — представители управления Ростехнадзора, госавтоинспекции. Заодно выслушали общественных деятелей и представителей кикшеринговой компании. Ноу-хау для улучшения ситуации заявлено не было, но организаторы рассчитывают, что у участников круглого стола родятся новые идеи, годные для разработки законодательных актов. Принимать их в Курултае будут до 10 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты выслушали предложения о регулировании использования самокатов и мопедов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Депутаты выслушали предложения о регулировании использования самокатов и мопедов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проблема безопасного использования средств индивидуальной мобильности, а заодно и мото- и квадроциклов стала предметом обсуждения на круглом столе, инициированном комитетом Курултая Башкирии по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам. Открывать заседание пригласили депутата Госдумы (ранее возглавлял управление ГИБДД Башкирии) Динара Гильмутдинова, который сразу же дал понять, что проблема сложнее, чем кажется. Поскольку Госдума приняла поправки в законодательство об ответственности в отношении водителей СИМ, внимание господина Гильмутдинова было в основном сосредоточено на несовершеннолетних водителях квадроциклов и питбайков. Ответственность он возложил главным образом на родителей подростков и СМИ, которые должны заниматься профилактикой.

«Раньше постоянно работал со СМИ вплотную — мы постоянно все показывали. Случаи с пострадавшими детьми — где показали? Телевизионщики, вы забыли это. Надо постоянно говорить, что профилактика идет со стороны надзорных ведомств. Мы этого не делаем. Почему? Не надо стесняться этого»,— сказал депутат.

За СМИ попытался было ответить замруководителя управления по делам печати Марат Газизов, сообщивший, что медийная работа идет активно, однако задача слишком сложная. «Изменение сознания людей требует, чтобы все прикладывали большие усилия»,— подчеркнул он.

Затем досталось муниципалитетам. Динар Гильмутдинов вспомнил о центрах безопасного движения, которые во время его руководства госавтоинспекцией построили в районах, а затем забросили.

Депутат Курултая Рамиль Бадамшин посетовал, что за городом, где он живет, дети на квадроциклах «носятся колоннами, как сумасшедшие», и поинтересовался возможностью поставить весь такой транспорт на учет.

Представители ГИБДД и Ростехнадзора ответили утвердительно, но уточнили, что пока Конституция не позволяет заставить собственников регистрировать мототехнику.

Врио начальника республиканского управления ГИБДД Олег Дмитриев огласил статистику: за восемь месяцев этого года произошло 115 ДТП с водителями мототранспорта, в которых погибли 13 человек, 121 получил травмы. Квадроциклы попадали в аварии восемь раз — один человек погиб, семь были ранены. С участием СИМ произошло 43 инцидента, в которых 45 человек получили травмы.

Олег Дмитриев предложил ужесточить ответственность за передачу транспорта несовершеннолетним, напомнив, что в конце августа в селе Серменево, управляя мопедом, разбился несовершеннолетний. «Известно, что отец купил ему мопед осознанно — передвигаться по полям»,— сообщил господин Дмитриев, добавив, что в подобных ситуациях родителям грозит предупреждение или штраф 500 руб. «Смешная сумма, мы все это понимаем»,— констатировал он.

Спортсмен, директор спортшколы имени Гастелло Николай Красников предостерег присутствующих от новой «большой беды».

«Нашу страну завалят не очень качественным металлоломом, и самое страшное — он будет доступен, и дети выедут на дороги»,— предупредил он.

Комплексов для технических видов спорта, где детей учили бы безопасному вождению, создать не удалось, сказал господин Красников.

После выступали представители кикшеринговых компаний. Руководитель пресс-службы компании «Вуш» Денис Балакирев сообщил, что с участием их самокатов было совершено 146 инцидентов, или менее 1% от общего количества аренды.

Менеджер «МТС Юрент» Максим Дружинин подчеркнул, что хотя компания выступает как представитель бизнеса, «наше само восприятие немного шире, мы вовлечены в жизнь города и сознаем ответственность за комфорт и безопасность жителей».

Член Общественной палаты Башкирии и соучредитель сообщества «МногодетОК» Роза Хузина пожаловалась на брошенные как попало самокаты, доставляющие неудобства пешеходам и водителям, а также на шум мотоциклов. Максим Дружинин посоветовал жаловаться в чат-бот: пугающие пешеходов сигналами, маневрирующие между ними самокатчики — тоже нарушители, и за это компания наказывает, пояснил он.

Завершая обсуждение, председательствующий Фарит Гумеров с удовлетворением отметил, что высказанные и пока еще не высказанные идеи (которые можно отправить по электронной почте) обязательно будут изучены, помогут осмыслить и решить проблему.

Наталья Балыкова