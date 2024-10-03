Отопительный сезон в Казани начнется 7 октября

В Казани отопительный сезон начнется 7 октября из-за установившейся холодной погоды по ночам, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе насчитывается 5987 многоквартирных домов, из которых 5545 имеют центральное отопление. Также в Казани расположено 879 социальных объектов, включая 638 учреждений образования и 116 медицинских организаций.

Решение о начале отопительного сезона принято после множества обращений, в первую очередь от социальных учреждений. На 6 октября подано 180 заявок на пуск тепла. На данный момент отопление уже подключено в 143 учреждениях, включая 99 детских садов, 26 больниц и 14 школ. В городе продолжается работа над оставшимися 37 заявками.

Регулировка режимов централизованного теплоснабжения будет завершена в течение двух недель после начала подачи тепла. Предыдущий отопительный сезон продлился 198 дней — с 5 октября 2023 года по 20 апреля 2024 года.

В Альметьевске отопительный сезон также начнется 7 октября.

Ранее Госжилинспекция республики сообщила, что Татарстан еще не завершил подготовку к отопительному сезону.

Анар Зейналов