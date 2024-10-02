Татарстан не завершил подготовку к отопительному сезону

На начало октября в Татарстане готовность жилых зданий к отопительному сезону составляет менее 100%. 56 многоквартирных домов еще не получили паспорта готовности. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Готовность объектов с централизованным отоплением достигла 99,55%. В число отстающих вошли Казань и несколько районов, включая Альметьевский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Нижнекамский, Пестречинский и Чистопольский.

Дома с индивидуальным отоплением показывают немного лучшие результаты — 99,84%. Среди них девять объектов не получили паспорта готовности.

Жилинспекция напоминает, что за недостаточную подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону предусмотрены штрафы. Управляющим организациям грозит штраф от 250 до 300 тыс. руб.

Ранее начальник Госжилинспекции республики Александр Тыгин заявил, что в Татарстане отопительный сезон начнется с 5 по 10 октября.

Анар Зейналов