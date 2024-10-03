Отопительный сезон в Альметьевске начнется 7 октября. Соответствующее постановление уже подписано, сообщает пресс-служба главы района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отопительный сезон в Альметьевске начнется 7 октября

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Отопительный сезон в Альметьевске начнется 7 октября

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В социальных учреждениях отопление начало поступать еще на прошлой неделе. С понедельника управляющие компании откроют запорные арматуры в домах, и тепло будет подаваться в квартиры постепенно. Процесс пусконаладки займет около двух недель.

Специалистам предстоит проверить подвалы жилых домов, устранить завоздушивание систем и отладить режимы подачи тепла. Эти меры необходимы для обеспечения надежной работы отопительных систем и комфортной температуры в жилых помещениях.

Изначально отопительный сезон планировали начать 1 октября, но из-за теплой погоды было решено перенести сроки.

В пресс-службе отмечают, что в первые две недели после запуска отопления могут возникнуть временные перебои с подачей тепла.

На начало октября готовность жилых зданий к отопительному сезону в Татарстане составляет менее 100%. 56 многоквартирных домов еще не получили паспорта готовности. Готовность объектов с централизованным отоплением — 99,55%, с индивидуальным — 99,84%.

Анар Зейналов