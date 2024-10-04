Полуприцеп к России

Производитель полуприцепов из Узбекистана UzAuto Trailer, подконтрольный правительству Татарстана, может организовать выпуск в РФ. У иностранной компании уже появилась соответствующая структура. Локализация позволит экономить на логистике и претендовать на участие в стимулирующих программах. Но предложение полуприцепов уже может превышать спрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания UzAuto Trailer из Узбекистана, выпускающая прицепное и подвесное оборудование для грузовиков, получила 99% в ООО «Руато Трейлер», созданном летом во Владимирской области для выпуска кузовов, прицепов и полуприцепов. Это следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% принадлежит ООО ССК Людмилы Трейстман, которое также владеет ООО «СпецАвтоКам», выпускающее в Татарстане спецтехнику на базе шасси «КамАЗа».

UzAuto Trailer, по собственным данным, управляет заводом в Самаркандской области мощностью 2 тыс. полуприцепов и 1 тыс. надстроек на грузовые шасси. Также выпускает мини-грузовики китайских брендов FAW и JAC. В конце 2022 года Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о продаже UzAuto Trailer компании «Химград», которой владеет Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. В UzAuto Trailer, «Химграде», «СпецАвтоКаме» и КамАЗе “Ъ” не ответили.

Как отмечает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting, российский рынок полуприцепов емкий и желание UzAuto Trailer работать в РФ понятно. Производство с нужным уровнем локализации позволит экономить на логистике и претендовать на участие в стимулирующих программах, говорит он.

В 2023 году, по данным «Автостата», в РФ было продано 45,5 тыс. новых и 68 тыс. подержанных полуприцепов. Это рекордный объем за последние годы. Лидерами, по данным SBS Consulting, стали «Тонар», Grunwald и продукция Туймазинского завода автобетоновозов.

В январе—июле, по данным «Росспецмаша» (объединяет данные компаний, выпускающих 75% производимых в РФ полуприцепов), производство автомобильных прицепов и полуприцепов увеличилось на 22,5% год к году, до 11,9 тыс. штук. Отгрузки на внутренний рынок выросли на 9,8%, до 11,2 тыс. штук, импорт увеличился в 2,5 раза, до 10,3 тыс. штук. По данным «Автостата», в январе—сентябре в РФ было продано 42,4 тыс. новых полуприцепов.

Эфсюн Йылдыз, глава правления Yildiz Treyler, о рынке полуприцепов в интервью “Ъ” в июне 2024 года: «В России более интенсивные условия эксплуатации».

Как отмечают в «Росспецмаше», рост производства и отгрузок обусловлен заказами первой половины 2024 года, но сегодня заводы фиксируют снижение продаж в отдельных сегментах и снижение количества заказов. Господин Бабанский говорит, что продажи еще стимулирует отложенный спрос. «Но по мере ужесточения монетарной политики динамика роста рынка замедляется»,— считает он.

Исполнительный директор компании «Сторк» (представитель китайского бренда Dayun в РФ) Артур Солдаткин говорит, что после дефицита полуприцепов в прошлом году сейчас на российском рынке появилось много новых поставщиков и сборочных производств. По его словам, на сегодня предложение превышает спрос, соответственно, цены на полуприцепы падают. Редкое исключение — узкоспециализированные модели, например емкости для перевозки СПГ, уточняет господин Солдаткин. Дмитрий Бабанский добавляет, что сохраняется дефицит рефрижераторных и шторных полуприцепов большого объема.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отмечает, что вместе с российскими производителями потребность в полуприцепах закрывают Турция, Иран и некоторые другие страны. Но, по его словам, если партию в пять-десять единиц новых полуприцепов можно получить быстро, то на партии от 50 единиц нужно вставать в очередь. При расширении автопарка проблема с полуприцепами стоит довольно остро, отмечает топ-менеджер. Господин Солдаткин не исключает некоторый спад на рынке из-за роста цен в связи с повышением ставок утилизационного сбора.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев