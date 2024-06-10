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«В России более интенсивные условия эксплуатации»

Глава правления Yildiz Treyler Эфсюн Йылдыз о рынке полуприцепов в РФ

В 2023 году рынок полуприцепов в России вышел на рекордные объемы, несмотря на уход многих глобальных игроков и сохранение дефицита в ряде сегментов, в том числе рефрижераторов. О ситуации на рынке сейчас, планах поставок и сборки в РФ рассказала “Ъ” председатель правления турецкой Yildiz Treyler Эфсюн Йылдыз.

Эфсюн Йылдыз

Эфсюн Йылдыз

Фото: Пресс-служба Yildiz Treyler

Эфсюн Йылдыз

Фото: Пресс-служба Yildiz Treyler

— Как вы оцениваете состояние российского рынка полуприцепов сейчас? Уровень спроса и конкуренции?

— Мы еще новички на российском рынке, но понимаем, что он имеет многообещающий потенциал для нас. В географическом плане Россия и Турция расположены близко друг к другу. Это создает благоприятные условия для сотрудничества. Рынок здесь большой, очень интересный, с высокой культурой эксплуатации техники.

У транспортных и логистических компаний, ритейлеров, агрохолдингов сохраняется потребность в обновлении парков полуприцепов. Мы встречаемся с клиентами, у которых большие fleet-парки в сотни и тысячи единиц техники. Они продолжают использовать рефрижераторные полуприцепы 2017–2018 года выпуска, потому что в них заложен хороший ресурс, и для компаний безопаснее продолжать эксплуатировать технику, которую они знают. И все ждут выхода на рынок новых игроков, которые смогут закрыть дефицит качественных полуприцепов.

С этим связан некоторый бум на рынке: многие запустили производство, в том числе полуприцепов-рефрижераторов. Пошли на китайские заводы и стали создавать новый продукт, пробовать воспроизвести качество, которое отличает глобальных игроков, ушедших с рынка. Но, как мы все понимаем, производство — это сложный процесс, и нужно время, чтобы пройти все «детские болезни», протестировать технологии. Это большой путь, и очень здорово, что в России развивается это направление.

— Сколько вы можете потенциально поставлять на российский рынок?

— Мощности производства в Турции позволяют поставить в Россию до 2 тыс. полуприцепов. Но мы заинтересованы в долгосрочных отношениях с клиентами, и наша основная задача — обеспечить их удовлетворенность и качество.

Сейчас мы ставим перед собой цель реализовать 500 полуприцепов до конца 2024 года. Спрос на рынке высокий, и есть большая вероятность, что этот план может быть удвоен или даже утроен. Наш потенциал — 2 тыс. единиц, будем реагировать на потребности российских компаний.

— Какая емкость российского рынка полуприцепов-рефрижераторов?

— В последнее время продавалось около 2,5–3 тыс. единиц такой техники в год. В прошлом году было реализовано где-то 3–3,5 тыс. рефрижераторов. Из них 33% — это параллельный импорт, около 30% — продукция одного российского производителя, 28% — другого. И около 10% приходится на тех, кто только начал выходить в этот сегмент.

Но с учетом того, что в прошлом году многие компании выбрали стратегию buying time, то есть продолжали эксплуатировать имеющиеся машины и откладывали обновление автопарков до следующего года, сформировался отложенный спрос. Плюс парк полуприцепов-рефрижераторов значительно устарел. Поэтому мы ожидаем, что в этом году объем рынка составит около 4–5 тыс.

— В России, насколько я помню, был дефицит рефрижераторных установок. Сейчас он сохраняется?

— Мы работаем в партнерстве с игроками, которые поддерживают гарантию и продолжают импортировать европейские холодильные установки. Сама компания Yildiz производит панели, ходовую часть и кузов на шасси, что называется полуприцепом. Холодильная установка может быть любая, в этом плане на рынке сложились разные предпочтения: кто-то хочет один, кто-то другой бренд, кто-то идет в удешевление и в оптимизацию затратной части, переходит на китайский продукт.

За время присутствия бренда Yildiz на российском рынке мы не наблюдали дефицита холодильных установок. Есть дефицит качественных кузовов, именно самих полуприцепов.

— Есть сложности с китайскими рефрижераторными установками? Вы работаете с ними?

— Китайские холодильники подходят не по всем параметрам, и производители из КНР сейчас докручивают свои продукты.

Мы пока используем европейские установки с понятными отработанными размерами, качество которых соответствует качеству кузова.

— Вы хотите перенести часть операций по сборке в Россию. С чем связана эта потребность? Это как-то удешевляет логистику? И что предполагается делать?

— Тему локализации мы изучаем с точки зрения сборки полуприцепа в России. Это даст возможность оптимизировать время доставки до клиента.

Мы сильны в производстве именно сэндвич-панелей, из которых строится кузов. Мы используем GRP-технологию, в которую в 2015 году было инвестировано $10 млн. Быстро развернуть такое производство в другой стране не представляется возможным. Поэтому мы думаем, что панели должны производиться в Турции, а шасси, оси можно выпускать здесь.

Стандартные рефрижераторы предлагают все производители, представленные на рынке. А вот застроить кузов на шасси, например, ритейлерам, под разные габариты,— таких компетенций у местных игроков недостаточно. Шасси грузовиков в России есть. Таким образом, мы будем поставлять панели, а в РФ пойдет досборка.

— А на базе какой площадки вы хотите организовать сборку? И будет ли это партнерство с кем-либо из российских игроков?

— Сейчас нет четко оформленных планов, изучаем площадки в разных регионах, оцениваем логистику. Планируем привлекать российских игроков, которые хорошо знают рынок грузовиков, разбираются в технологиях и понимают, как «поженить» кузов и шасси.

— Какие самые популярные запросы на рефрижераторы?

— Например, тушевоз, когда мясные туши подвешиваются к крыше. Рефрижераторные прицепы такой конфигурации в России производятся в недостаточном количестве.

Также можно отметить Doppelstock с двухуровневой загрузкой, который активно используется в фармацевтике.

Помимо стандартных рефрижераторных полуприцепов заказчиков интересует застройка кузова на разные шасси, нас просят посчитать и создать конфигурацию именно кузова под шасси разной длины, которые используются в логистике той или иной компании.

— То есть фактически вы видите спрос на надстройку?

— Да, действительно высокий спрос. И это боль рынка — качественные кузова, панели, которые держат холод. Российские производители используют более дешевый утеплитель —пенополистирол. Он обладает совсем другими показателями теплопроводности в сравнении с пенополиуретаном, который и европейские надзорные органы, и европейские производители называют лучшим изоляционным материалом для полуприцепов и кузовных настроек, предназначенных для перевозки продуктов питания и термочувствительных грузов.

— Сколько занимает логистика сейчас?

— Логистика достаточно проста. Техника идет морем из порта Стамбула в порт Новороссийска. Какое-то количество дней занимает таможенная очистка, за ней следует перевозка по стране. В целом полуприцеп доезжает до России в течение недели. Если производить панели в Турции и локализовать здесь сборку техники, мы сможем привезти больше готовых панелей и застроить больше шасси. И это даст нам оборачиваемость. Срок производства и поставки готового полуприцепа — два-три месяца.

— Какие отличия вы заметили между турецким рынком и российским в условиях эксплуатации, потребностях клиентов? Потребовалась адаптация?

— Дорожные условия я бы назвала схожими, но в России более интенсивные условия эксплуатации. Страна большая, и за поездку из одного региона в другой (из Москвы во Владивосток, например) грузовой автомобиль в сцепке с полуприцепом преодолевает большое расстояние. При этом он проходит через разные климатические зоны. Условно перевозка из Краснодара куда-либо на север — это поездка из экстремально теплого региона в экстремальный минус. Значительные перепады температур требуют то эффективного охлаждения, то, наоборот, прогрева и поддержания заданной температуры внутри кузова. Именно поэтому существует такой запрос на качество и на более усиленное исполнение. Потребность в надежной технике в России немного больше, чем у нас. Я увидела на российских дорогах очень дорогие и качественные полуприцепы.

Мы адаптировали продукт для российского рынка. Например, усилили защиту электропроводки. В России, в отличие от Турции, на дорогах используется соль. Мы позаботились о том, чтобы это не повреждало проводку.

— А достигнуты уже какие-то договоренности с крупными логистическими компаниями или с крупными ритейлерами о поставках?

— Мы не можем раскрывать детали. Но можем поделиться информацией о том, что первый рефрижераторный полуприцеп был продан компании «Мираторг» в 2023 году и находится в парке клиента уже полтора года. Мы очень внимательно следим за его эксплуатацией и получили позитивную обратную связь: за все это время вопросов к полуприцепу не возникло. Из разговоров с клиентом мы знаем, что полуприцеп эксплуатируется 24/7 в интенсивном режиме и в разных климатических зонах по всей России. Основное пожелание касалось усиления по ряду направлений с целью защиты техники от погодных условий.

Интервью взяла Ольга Никитина

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