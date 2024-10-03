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В Курганской области выплату за контракт для участия в СВО увеличат в 2,3 раза

С 7 октября в Курганской области в 2,3 раза увеличат сумму региональной выплаты за заключение контракта с министерством обороны России для участия в СВО. Она вырастет с 650 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Вадим Шумков.

Финансовая поддержка военнослужащих в Курганской области будет более 2 млн руб. Она включает федеральную выплату в 400 тыс. руб., региональную в размере 1,5 млн руб., от муниципалитета — 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. в качестве дополнительного денежного поощрения.

В августе сумму единовременной региональной выплаты в Курганской области увеличивали дважды: со 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. и с 400 тыс. руб. до 650 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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