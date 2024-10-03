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В Чистополе экс-руководителя музея обвиняют в хищении 780 тысяч рублей

Чистопольская городская прокуратура обвиняет 47-летнего бывшего руководителя музея в хищении 780 тыс. руб. бюджетных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Сотрудники прокуратуры проверили «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник». В результате проверки выяснили, что в 2021 году руководитель музея заключил с местным предпринимателем фиктивные договоры по поставке питания участникам фестиваля «Литературный Чистополь» и международной научно-практической конференции «Вторые Пастернаковские чтения».

Предприниматель фактически не оказывал услуги по договору. Бюджетные средства в размере 780 тыс. были незаконно присвоены экс-руководителем музея.

По требованию Чистопольской прокуратуры возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

Расследование находится на контроле городской прокуратуры.

Диана Соловьёва

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