В БРИКС пока не решили, будут ли талибы участвовать в саммите в Казани

Страны БРИКС пока не приняли решения об участие талибов (движение запрещено в России, признано террористической организацией) в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября. Об этом рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передают «РИА Новости».

Андрей Руденко сообщил, что решения по приглашению представителей стран принимаются консенсусом.

«Мне кажется, что в вопросе об участии талибской делегации консенсуса пока нет. Хотя все в наших руках, поэтому ничего нельзя исключать»,— сообщил замглавы МИД России.

При принятии решения страны БРИКС будут учитывать непризнанный статус талибов (движение запрещено в России, признано террористической организацией).

Ранее талибы (движение запрещено в России, признано террористической организацией) направили в Россию заявку на участие в казанском саммите БРИКС. Правительство Афганистана планировало отправить в Казань делегацию во главе с вице-премьером и руководителем политического крыла движения «Талибан» (движение запрещено в России, признано террористической организацией).

Диана Соловьёва