И в горе, и в хорроре

В российский прокат выходит «Спи» — задорный хоррор про сомнамбулизм из Южной Кореи, участвовавший в каннской неделе критики и десятке фестивалей жанрового кино. Поставил его Ю Чжэ Сон, ученик Пон Чун Хо, получивший благословение мастера.

Текст: Павел Пугачев

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Иноекино», «Capella Film» Фото: «Иноекино», «Capella Film»

Су Чжин (Чон Ю Ми) и Хён Су (Ли Сон Гюн) ждут пополнения в семье. Она — агент по продаже недвижимости, он — киноактер. Как звезда и офисная работница могут ужиться в одном доме? Очень легко, особенно когда пик карьеры супруга — роль телохранителя на заднем плане в сериале. Для нее он все равно большой молодец. Семья тут хоть и компактная, но крепкая.

Есть только одно неприятное обстоятельство, омрачающее быт: Хён Су очень беспокойно спит. И ладно бы просто ворочался или говорил вслух. Нет, дело куда серьезнее. В состоянии лунатизма он может выйти в коридор, оставив входную дверь открытой. Может расцарапать лицо руками — настолько, что и второплановой роли его лишат. В другую ночь и вовсе, встав у холодильника, Хён Су начинает есть все сырое, что там лежит. Белоснежный померанский шпиц, прячущийся в такие моменты под кроватью, беспокоится не зря.

Любимый человек, ставший источником угрозы,— всегда отличная завязка для хоррора, с которой при этом не всегда понятно, что делать дальше. Если с домами-привидениями, вторжениями нечисти, столкновением с самим собой можно как-то выкрутиться (съехать, всех перебить, пройти терапию), то оглушать близкого лопатой не хочется никому. Кажется, что помочь тут могут только терпение и смирение. Но с корейской смекалкой выкрутиться можно и не из такой передряги.

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«Спи» — дебют Ю Чжэ Сона, ученика Пон Чун Хо, получившего от мастера не только боевое крещение на съемках фильма «Окча» (Чжэ Сон был там помощником режиссера), но и слова похвалы: «Это самый оригинальный хоррор и умнейший дебют из всего, что я видел за последнее десятилетие». Можно не разделять степень восторга, но трудно отрицать, что кино и правда удалось.

Во-первых, «Спи» — кино страшное. Когда нужно напугать, тут действительно пугают. Ю Чжэ Сон легко создает напряжение без джампскейров и нагнетает атмосферу без погружения кадра во мрак. Это добротный хоррор, но не совсем обычный. Да, мы уже насмотрелись за последнее время на всевозможные попытки приделать к хоррору приставку «пост-» и, приглушив цвет и свет, «углубить» жанр через психологизацию главных героев — чаще всего довольно топорную. Хорроры, сделанные с умным видом, на поверку редко оказывались действительно умными. «Спи» не пытается казаться сложнее, чем есть, но подкупает не только этим. Это хоть и дебютная, но мастеровитая работа, да еще и сделанная легкой рукой, что есть признак действительно большого таланта.

Во-вторых, «Спи» — очень смешное кино. Трудно назвать его прямо-таки «комедийным хоррором», как это сделала англоязычная кинопресса, но в чувстве юмора фильму не откажешь. Причем комичные сцены нужны здесь не столько ради смеха и эмоциональной разрядки — нет, они тут все про человеческое измерение. Заботливая Су Чжин надевает спящему мужу кухонные прихватки на руки, чтоб тот не расцарапал себе лицо. Или вот она же сходит с ума не после всего увиденного, а после веб-серфинга по запросу «преступления во сне». Много забавного со свекровью (Ли Гён Чжин) и попытками решить проблемы лунатизма народными методами и бабками-гадалками. В отдельную важную сюжетную линию вырастают встречи Су Чжин с назойливой соседкой сверху (Ким Гук Хи): то на шум жалуется, то собачку похожую заведет, то, предупредив о недопустимости курения во дворе, тут же затянется покрепче и произнесет программную сентенцию: «Брак не так уж важен. Если у вас не получается — просто сдайтесь».

Самое страшное и сильное в «Спи» — как раз мелодраматическая основа. С сомнамбулизмом, может, и получится разобраться через стороннее вмешательство, но работа над браком и отношениями — это именно что работа, и не всегда с очевидным исходом. Режиссер признавался, что вдохновлялся личным опытом, связанным не с хождением во сне (тут оказалось достаточно интернет-ресерча и пары консультаций со специалистами), а с долгими отношениями, перетекшими в брак спустя семь лет совместной жизни: «При написании сценария моей целью было, конечно же, снять забавный жанровый фильм. Но поскольку моей темой в то время был брак, я также хотел поговорить о супружеской жизни». Так что прежде всего это кино о семейных ценностях и попытках преодолеть самое страшное вместе. Ну и, конечно же, о важности здорового сна и правильной подготовки к нему.

В прокате с 17 октября

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