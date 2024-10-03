В УрФО потребность в строительных кадрах за год выросла на 23%

Потребность в рабочих строительной сферы в Уральском федеральном округе выросла на 23% с 2023 года, сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на встрече с журналистами. Дефицит строительных кадров в Свердловской области составляет почти 1,5 тыс. человек, в Тюменской области наблюдается такой же показатель, в Ханты-Мансийском автономном округе — 1,7 тыс. человек, в Ямало-Ненецком автономном округе дефицит кадров в отрасли превышает 2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам Антона Глушкова, одним из факторов удержания работников на местах является высокая заработная плата, сейчас в УрФО она составляет в среднем 105 тыс. рублей, из-за чего в строительную сферу приходят специалисты из других отраслей. В то же время после окончания профильного колледжа работать на стройку идут только около 40% выпускников. Господин Глушков отчасти объясняет это тем, что большинство строительных специалистов — мужчины и после окончания колледжа они проходят службу в армии, что может менять их ориентиры. Сохранить кадры может помочь оплачиваемая практика для студентов колледжей. «Ему понравится, он рубли в кармане почувствует, и интерес к профессии проснется»,— пояснил Антон Глушков.

Некоторых абитуриентов колледжей, по словам президента НОСТРОЙ, останавливают от поступления высокие требования к баллам экзаменов на инженерных направлениях обучения. Антон Глушков предложил понизить эту планку, потому что из-за ее высокого уровня отсекается часть заинтересованных в работе на стройке людей. Расширить количество мест для обучения помогает целевой набор, когда предприятие сотрудничает с колледжем и оплачивает обучение для будущего сотрудника.

Господин Глушков отметил, что сейчас на стройке не обойтись без иностранной рабочей силы. «Если мы по политическим причинам меняем вектор развития и отказываемся от сложившихся партнеров Таджикистана и Узбекистана и ужесточаем требования, нам нужно искать новые рынки рабочей силы»,— сказал он. Президент НОСТРОЙ отметил, что новыми источниками работников могут становиться Пакистан, Индия и Северная Корея. Препятствием для работы с ними являются сложности оформления рабочей визы в России, в том числе требования к обязательному знанию русского языка. Сейчас к работе уже привлекаются граждане Северной Кореи, и, по мнению Антона Глушкова, необходимо дальше налаживать пути работы с иностранными рынками рабочей силы.

Анна Капустина