Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщили ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской планирует встречу с президентом РФ на саммите БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Республики Сербской планирует встречу с президентом РФ на саммите БРИКС

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия — дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина»,— заявил Милорад Додик.

Ранее президент Республики Сербской подтвердил свое участие в казанском саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября. Лидер республики приедет в столицу Татарстана 19–20 октября.

Диана Соловьёва