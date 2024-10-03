Президент Республики Сербской планирует встречу с президентом РФ на саммите БРИКС
Президент Республики Сербской Милорад Додик планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом сообщили ТАСС.
Президент Республики Сербской планирует встречу с президентом РФ на саммите БРИКС
Фото: пресс-служба президента РФ
«Я также встречусь в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Россия — дружественная нам страна, я высоко ценю российского президента Владимира Путина»,— заявил Милорад Додик.
Ранее президент Республики Сербской подтвердил свое участие в казанском саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября. Лидер республики приедет в столицу Татарстана 19–20 октября.