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Коммерсантъ FM
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Промышленность работает на запасах оптимизма

В ожидании грядущих изменений экономической ситуации

Деловая активность в сентябре 2024 года, судя по опубликованной в среду сводке Росстата, закрепилась около максимумов в состоянии равновесия усиливающих и ослабляющих ее факторов. К первым в обрабатывающей промышленности можно отнести высокие оценки спроса, в добывающих секторах индекс поддерживали ожидания роста цен на продукцию. Балансировали их влияние растущие оценки неопределенности экономической ситуации (вероятно, связанные с перспективами повышения ключевой ставки и внешних ограничений), а в обработке — высокая загрузка мощностей и снижение темпов роста прибыли и цен в моменте и в перспективе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Индекс предпринимательской уверенности — индикатор деловой активности организаций, по данным Росстата, в сентябре 2024 года в сравнении с августом вырос в добыче до 6,2% (плюс 0,5 процентного пункта; п. п.), в обрабатывающем же секторе снизился до 6,8% (минус 0,1 п. п.). В долгосрочной динамике (с учетом значительных колебаний в добыче) показатели демонстрируют фиксацию деловой активности на высоких уровнях при снижении колебаний из-за встречных движений входящих оценок. Так, в добыче полезных ископаемых на рост индекса повлияло увеличение доли респондентов, позитивно оценивающих спрос и перспективы выпуска продукции в ближайший квартал (с минус 5,8% до минус 4,4% и с 22,2% до 22,7% соответственно). В обработке незначительное снижение обусловлено понижением оценок текущего спроса на продукцию (на 0,8 п. п., до минус 12,9%) и ростом оценок накопления запасов готовой продукции (на 0,9 п. п., до 0,3%) — их выровняло увеличение доли респондентов, ожидающих роста выпуска в ближайший квартал (на 1,4 п. п., до 33,6%).

Наиболее яркими сюжетами сентябрьской публикации Росстата выглядят ценовые ожидания, оценки ограничений производства в добыче (выросли на 8 п. п., до 99,9%) и рост влияния неопределенности экономической ситуации — вероятно, связанные с ожиданиями возможного дальнейшего повышения ставки Банком России и сложностями внешней торговли. Так, продолжает снижаться доля руководителей организаций, оценивших текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную (с 3,5% до 2,9% в добыче и с 10,8% до 10,7% в обработке). Доля ожидающих позитива в ближайшие полгода также снизилась (с 14% до 11,2% в добыче и с 26,2% до 25,8% в обработке).

Альтернативные оценки состояния индустрии, представленные Сергеем Цухло из ИНП РАН, несколько расходятся с Росстатом в силу отличий выборки: в условиях «сокращения спроса растет неудовлетворенность объемами продаж и сохраняется пессимизм прогнозов спроса. В такой ситуации промышленность перестала увеличивать объемы выпуска и минимизировала запасы готовой продукции, сохраняя пока планы выпуска в плюсе».

Также он отмечает, что предприятия сообщают о снижении количества работников второй месяц подряд, хотя планы предполагали рост занятости, и констатирует наличие системной проблемы отсутствия на рынке необходимых рабочих рук и невозможность решить ее повышением зарплат. «Для подавляющего числа производителей (67%) основная проблема состоит в банальном отсутствии потенциальных соискателей вакансий рабочих в окрестностях предприятия. В октябре 2023 года таких ответов было получено 73%»,— отмечает господин Цухло, поясняя снижение доли «охлаждением экономики и утратой части оптимизма планов и прогнозов предприятий».

Группа авторов ИЭП им. Гайдара в свежем «Мониторинге экономической ситуации в России» на основании модельных расчетов, учитывающих циклическую составляющую роста, осторожно констатирует, что «в июне 2024 года циклическая компонента начала снижаться — до 2%, что можно трактовать как первые признаки начала охлаждения экономики, однако разрыв выпуска остается положительным. Это может свидетельствовать как о влиянии жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, так и о том, что экономика естественно возвращается на свою трендовую траекторию, темпы роста которой ниже текущих наблюдаемых значений».

Олег Сапожков

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