Священнослужители и строители не сошлись в цене храма

Как стало известно “Ъ”, самарские приставы намерены продать с торгов имущество местной епархии Русской православной церкви. Поводом стала задолженность религиозной организации перед ООО «Самараметроспецстрой» на сумму 59 млн руб. Компания была генеральным подрядчиком при строительстве храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Он открылся в конце 2018 года, но затем стороны разошлись в оценке стоимости выполненных работ. Суд поддержал строителей, однако религиозная организация так и не выплатила положенную сумму. В епархии ситуацию не комментируют; юристы указывают, что «имущество богослужебного назначения» по закону не подлежит взысканию по претензиям кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На следующей неделе Арбитражный суд Самарской области рассмотрит иск судебного пристава-исполнителя Ольги Глушаковой. Она требует обратить взыскание на земельный участок площадью 680 кв. м вместе с расположенным там двухэтажным жилым домом (Садовая ул., д. 86) и разрешить их продажу на торгах. Земля и здание принадлежат Самарской епархии Русской православной церкви.

В 2016 году структура РПЦ заключила договор генерального строительного подряда с ООО «Самараметроспецстрой» (СМСС). Компания обязалась построить в городе храм во имя святого преподобного Серафима Саровского «собственными или привлеченными силами, поэтапно, в объемах, указанных в дополнительных соглашениях к контракту». Епархия же обязалась «принять результаты работы и обеспечить их оплату в размере, предусмотренном контрактом».

ООО «Самараметроспецстрой» зарегистрировано в 2014 году в Самаре. Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», руководителем и бенефициаром компании является Юрий Софронов. В 2015–2020 годах организация получила 12 госконтрактов на общую сумму 137 млн руб., в том числе два контракта на капитальный ремонт объектов Самарского государственного экономического университета. Судя по бухгалтерской отчетности, выручка компании в 2019 году составляла 94 млн руб., но к 2021 году сократилась до 39 млн руб. С 2021 года организация терпит убытки.

Стоимость проекта несколько раз увеличивалась через дополнительные соглашения. В конечном итоге в подписанных сторонами актах о приемке работ фигурировала сумма 328 млн руб. Однако епархия отказалась подписывать акты на сумму 65 млн руб. — в основном это были те самые дополнительные работы. В феврале 2022 года «Самараметроспецстрой» обратился с иском в Арбитражный суд Самарской области; вместе с неустойкой претензии компании к религиозной организации составили 79 млн руб. В ходе разбирательства суд по ходатайству истца назначил экспертизу, проведение которой поручили ООО «СтройКонсалт». Эксперты пришли к выводу, что выполнение дополнительных работ было необходимо «для придания комплексу храма завершенного архитектурного вида и нормального функционирования». В заключении утверждалось, что «введение объекта в эксплуатацию без выполнения данных работ было невозможным». В сентябре 2023 года суд удовлетворил иск СМСС, уменьшив сумму взыскания до 64 млн руб.

В ноябре Одиннадцатый арбитражный суд принял к производству апелляционную жалобу епархии, а через месяц постановил оставить решение первой инстанции без изменений. Судя по данным «СПАРК-Интерфакса», из 64 млн руб. задолженности религиозная организация не выплатила 59 млн. Управление ФССП по Самарской области подтвердило “Ъ”, что приставами «применяется комплекс мер, направленных на исполнение требований решения суда».

«Заказчик нам недоплатил не только за дополнительные работы, которые они сами же просили провести, но и за часть материалов в рамках тех актов, которые были подписаны обеими сторонами. Из-за этих разбирательств, которые длятся несколько лет, компания оказалась в кризисе. Мы должны субподрядчикам около 15 млн руб., по кредитам у нас долг около 7 млн руб. Фактически мне пришлось распустить компанию»,— сообщил “Ъ” Юрий Софронов.

“Ъ” обратился в Самарскую епархию, там пообещали предоставить комментарий, но через неделю передумали.

«Религиозные организации как юридические лица наделены имущественными правами, поэтому они являются полноценными субъектами имущественных отношений,— говорит старший партнер адвокатского бюро "Славянский правовой центр" Анатолий Пчелинцев.— Закон устанавливает, что на движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по претензиям кредитора. Однако перечень видов такого имущества законодательно не определен. Тем не менее у религиозных организаций в собственности могут находиться "светские" здания, земельные участки — объекты производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения. Такое имущество — если оно не используется в богослужебной практике и не предполагается к такому использованию — может быть описано в установленном законом порядке».

Евгений Чернов, Самара; Павел Коробов