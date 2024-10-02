Путин посетил московский индустриальный парк «Руднево»

Президент Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево» и принял участие в открытии первой площадки практической подготовки колледжей Москвы. Площадка представляет собой кластер из 21 мастерской и лаборатории, в которых студенты могут осваивать профессиональные навыки в сфере машиностроения, электроники и авиационной промышленности, в том числе БПЛА.

Вместе с президентом в церемонии открытия участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр просвещения Сергей Кравцов и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Пресс-служба Кремля опубликовала видео, на которых они общаются со студентами, осматривают оборудование мастерских и пьют кофе в буфете парка. Президент также осмотрел участок сборки беспилотников и токарных станков.

Парк «Руднево» — один из шести кластеров особой экономической зоны «Технополис Москва». На базе парка сформирован центр беспилотных авиационных систем, построен корпус концерна «Алмаз-Антей» и ПАО «Яковлев». В 2024 году подготовку в «Руднево» смогут пройти 3 тыс. студентов из 15 колледжей Москвы. Занятия будут проводить мастера производственного обучения и 40 сотрудников предприятий—резидентов индустриального парка.