Адмиралы флоатера

Сентябрь 2024 года на российском рынке корпоративного долга, несмотря на очередное повышение ключевой ставки, оказался лучшим в этом году. Эмитенты привлекли около 640 млрд руб., почти в два раза превысив результат прошлогоднего сентября. В отсутствие спроса инвесторов на классические облигации с постоянным купоном компании и банки размещали в основном ценные бумаги с переменным купоном. Впрочем, сохранению повышенной активности эмитентов до конца года могут помешать намерения Минфина более активно размещать флоатеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Корпоративные эмитенты резко нарастили активность на внутреннем долговом рынке. Согласно данным Cbonds, за сентябрь 2024 года они провели 134 размещения на 636,3 млрд руб., что на 34% выше результата августа и на 87% лучше показателя сентября 2023 года. Это не только максимальный результат в этом году, но и лучший для этого месяца за все время наблюдений.

Активность эмитентов выросла, несмотря на очередное повышение ключевой ставки. 13 сентября Банк России поднял ее на 1 п. п., до 19%, хотя большая часть аналитиков ожидала сохранения ставки на неизменном уровне. ЦБ также отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким, поэтому требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. «Жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании 25 октября до 20%»,— отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В таких условиях эмитенты окончательно отказались от размещения классических облигаций с фиксированным купоном в пользу флоатеров.

Исключением стали несколько выпусков небольших компаний, размещения которых стартовали до начала нового цикла повышения ключевой ставки. «Риторика ЦБ становится жестче, ожидания высоких ставок в будущем повышаются. Соответственно, фиксированный купон рынку неинтересен, поэтому мы видим только размещения флоатеров, ранжирование по эшелонам происходит в достаточно узком диапазоне премии к ключевой ставке или RUONIA»,— отмечает глава департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Кирилл Лапшин.

Причем эмитенты стараются повысить привлекательность выпусков для инвесторов без радикального роста купонной ставки. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич указывает на переход эмитентов на ежемесячные выплаты купонов по флоатерам с ежедневным расчетом ставки купона. Ранее ставка купона в основном определялась за более длительный период — неделю, месяц. Вдобавок две трети всех размещений сентября были краткосрочными, сроком менее трех лет. «Инвесторам более комфортно находиться в коротких бумагах — при развороте тренда по ключевой ставке они смогут оперативно переложиться в бумаги с фиксированным купоном»,— поясняет господин Грицкевич.

Владимир Колычев, замминистра финансов, 2 октября: «Судя по тому, как сейчас идет размещение, скорее всего (доля флоатеров.— “Ъ”)... будет высока… Мы как заемщик, так или иначе, должны подстраиваться под конъюнктуру».

До конца года корпоративные эмитенты продолжат активно привлекать средства на долговом рынке даже в случае дальнейшего роста ключевой ставки. По словам старшего вице-президента офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяны Амброжевич, причиной этого является необходимость рефинансировать предыдущие выпуски облигаций и кредиты. По ее оценке, объем погашающихся облигаций в четвертом квартале 2024 года составит 862 млрд руб., что на 3,6% выше аналогичного периода прошлого года. «С учетом больших погашений и инвестиционных программ эмитенты вынуждены будут размещаться, а инструмент пока что один — флоатер»,— отмечает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко.

Однако из-за планов Минфина до конца года активизировать размещения ОФЗ с переменным купоном конкуренция за инвесторов может значительно обостриться. Как отмечает Сергей Чернышенко, кредиторы стали более разборчивы, присматриваются к выпускам, запрашивают более значительную премию, особенно во 2–3-м эшелоне, понимая, что кредитные риски в более уязвимых компаниях также нарастают с каждым днем. В итоге на рынке начались первые отмены и переносы размещений. По данным «Интерфакса», 1 октября компания «РЕСО-Лизинг» приняла решение перенести размещение облигаций на неопределенный срок. «Только компании первого эшелона с сильным кредитным качеством и, главное, со свободными лимитами на рынке по-прежнему могут диктовать свои условия, но таких компаний становится все меньше»,— отмечает господин Чернышенко.

Виталий Гайдаев