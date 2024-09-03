Ставки не мешают занимать

Повышение ключевой ставки Банка России до 18% не остановило поток размещений корпоративных облигаций. По итогам августа эмитенты привлекли 476 млрд руб., что является вторым результатом для этого периода. К тому же рекорд был установлен год назад, когда ключевая ставка была в полтора раза ниже. Эмитенты в нынешних условиях активно переходят на размещения облигаций с переменным купоном, а также увеличивают частоту выплаты купонов. Однако для некоторых закредитованных заемщиков такая ситуация чревата дефолтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Активность корпоративных заемщиков на внутреннем долговом рынке в августе сохранилась на высоком уровне, свидетельствуют данные Cbonds. За месяц эмитенты провели 114 размещений суммарным объемом 476 млрд руб., что лишь на 12% ниже максимума этого года, установленного в июле (см. “Ъ” от 5 августа), и второй по величине результат для данного периода. Больший объем средств компании привлекали в последний летний месяц на российском долговом рынке лишь в августе 2023 года, когда объем заимствований превысил 550 млрд руб. Причем год назад свыше половины всего объема (300 млрд руб.) пришлось на восемь выпусков «Газпром Капитала», которые участники рынка оценивали как нерыночные.

Вместе с тем эмитенты продолжали активно привлекать средства на долговом рынке на фоне роста ключевой ставки. Причем если в конце августа 2023 года ставка лишь достигла 12%, то в этом году она на протяжении всего месяца находилась на отметке 18%. Выше ключевая ставка была лишь раз, в марте 2022 года, когда на фоне турбулентности на финансовых рынках регулятор поднял ее с 9,5% до 20%.

Последние годы бондизация финансовых рынков вышла на новый уровень, и высокие ставки не останавливают эмитентов, использующих выпуск облигаций для перекредитования долгового портфеля, отмечает руководитель департамента финансовых рынков и долгового капитала БКС КИБ Кирилл Лапшин.

К тому же текущий рост ставки не отражает ухудшения ситуации с ликвидностью. «Денежных средств как у банков, так и других инвесторов достаточно, поэтому ставки растут как искусственная антиинфляционная мера. В связи с чем у компаний, в особенности у топовых, нет сложностей с привлечением больших объемов»,— отмечает руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

К тому же в процессе адаптации в новым рыночным условиям эмитенты почти полностью перешли с размещения классических облигаций с фиксированным купоном на облигации с переменным купоном (флоатеры). Такие бумаги позволяют компаниям не фиксировать текущие высокие ставки на весь срок обращения. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака на флоатеры пришлось около 80% от общего объема размещений корпоративных бумаг. Это более чем на 20 процентных пунктов выше показателя июля. Кроме того, для привлечения инвесторов эмитенты стали чаще платить купоны. «Для повышения привлекательности у 44% выпусков облигаций с переменным купоном был установлен месячный купонный период»,— отмечает господин Ермак.

Вместе с тем участники рынка отмечают возросшие риски дефолтов.

По словам портфельного управляющего УК ТФГ Сергея Чернышенко, наиболее высоки риски дефолтов у компаний, которые подошли к текущему периоду со слабым показателем ликвидности и у которых есть «просадка в бизнесе», что усложнит возможность обслуживания текущего долга и его рефинансирования. Как поясняет директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов, у компаний с низким кредитным рейтингом выше чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Пока же рост числа дефолтов сдерживают возможностью компаний привлекать финансирование на открытом рынке и перекладывать рост стоимости фондирования на конечную стоимость товаров и услуг. Однако такая ситуация не может продолжаться длительное время, так как ведет к падению маржинальности бизнеса и способности обслуживать долг по высоким ставкам. В итоге, как отмечает директор по инвестициям УК «Эра инвестиций» Иван Лавриненко, закредитованные эмитенты будут замыкаться на банковском финансировании, условия которого тоже будут ухудшаться, либо прибегать к продаже своих акций.

Виталий Гайдаев