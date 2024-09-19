Дрон победы, раздавайся!

19 сентября президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии и посвятил его срочному развитию беспилотных систем. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников уловил, что побеждает тот, кто каждую неделю вносит обновления, и не только в беспилотные авиасистемы. Ради этого наблюдения стоило ехать в Ленинградскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин ходил по цехам больше часа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин ходил по цехам больше часа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На второй день поездки президента в Санкт-Петербург события разворачивались в Ленинградской области, в Специальном технологическом центре. Это предприятие, которое производит средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), занимает огромную территорию в десятки тысяч квадратных метров, то есть раскинулось в области, можно сказать, как никакое другое. Беспилотникам надо много неба и земли. А площадь испытательных полигонов центра, как нас уверили,— один миллион квадратных километров (поместятся тридцать три, например, Курских областей. А может быть, они и входят).

Нам столько не нужно было. Нам для осмотра выделили небольшой кусочек территории центра, где производят различные антенны.

Ни одной простой антенны здесь не было. И пока Владимир Путин с особым удовлетворением осматривал дроны-камикадзе и беспилотные катера, я расспрашивал начальника отдела параболических антенн, что, собственно говоря, мы видим перед собой.

— Это сменные элементы для антенн,— не скрывал он, что было даже странно.— Легко и непринужденно переходим с одного диапазона на другой... Обычно, когда вы хотите получить один диапазон, вы покупаете антенну. Когда хотите другой диапазон — покупаете другую антенну. А у нас — одна антенна для всего. Удобно же.

Начальник отдела антенн углубился в особенности строения контррефлекторов, лежащих на столе, а я, честно говоря, посматривал в сторону аппаратов, которые стояли в стороне у огромной двери и были на что-то мучительно похожи. Точно! Гиперболоид инженера Гарина! Примерно из такого лазер пронзал пространство необитаемого острова в Тихом океане. Ну надо же — как будто в павильонах этого цеха и снимали.

— Работаем над радиоподавлением супостата,— уловив мой взгляд, туманно пояснил начальник отдела.— А это для Илона Маска делали...

— А что же он, сам не может? — удивился я, взглянув еще на одно изделие странной формы.

— Попросил сделать,— пожал плечами начальник отдела.— Собрали, сделали. Есть ведь русская пословица: «Против лома нет приема». Ну вот этот лом мы и делаем. Ведь на всякую хитрость есть...

Он замялся, подбирая нужное, то есть приличное слово.

— ...Ваша продукция,— подсказал я.

— Да-да! — обрадованно согласился он.— Вот украинцы сейчас испытывают затруднения, так как завязаны на Илона Маска, и зашли в Курскую область, а у них там ничего это не работает. Что такое? Пробиться не может со своим сигналом! Мы этому и способствуем. Он жалуется на нас!

Я только теперь понял, что когда начальник отдела говорил: «Илон Маск просил сделать» — это ж он так шутил без тени улыбки на лице. В смысле «допросился» Илон Маск.

Непрост был этот немолодой человек, как и все они тут.

Выяснилось тем временем, что он окончил Полтавское училище связи.

— То есть вы украинец? — переспросил я.

— Я из Харькова,— ответил он.— И если считать Харьков Украиной, то я из Харькова, да. Но вы же знаете, что это за город — Харьков...

Нет, я не брал на себя такую смелость.

— Они обрабатывали русских, живущих в этих местах, с середины девяностых или даже раньше,— рассказал этот человек.— У меня родители жили в Харькове. Я приезжаю, допустим, в 1996 году, слышу этот полтавско-киевский диалект — и спрашиваю своего отца: «Батя, да что же это такое! Это же пропаганда! Что они говорят! В России все не так! А ты же русский человек!» А он мне говорит: «Нет, это, сынок, все правда...»

Здесь, в этих стенах, рассказ приобретал особый смысл. Все здесь, теперь казалось мне, дышало особым неравнодушием к супостату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вместо Дмитрия Медведева на экране до последнего тикали часики

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вместо Дмитрия Медведева на экране до последнего тикали часики

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин, впрочем, особого внимания на параболические антенны и лазеры не обратил. Его интересовали беспилотники. И в одном из цехов он надолго остановился с активистами «Народного фронта», которые рассказывали ему про нетрадиционные технологии и про тех, кто ими занимается. Рассказы заинтересовали господина Путина настолько, что он пригласил активистов на заседание Военно-промышленной комиссии, а их участие до этого не планировалось. И теперь они сидели вместе со всеми за большим квадратным столом и ждали господина Путина, который перед заседанием с кем-то еще уединился.

Все уже вроде были за этим столом. Молча проходили, садились, смотрели в стол, не поднимали глаз. Не хотели встречаться глазами, кажется, даже друг с другом, словно опасаясь, что их сейчас о чем-то спросят (хотя заседание даже еще не началось).

На этом фоне поразил губернатор Петербурга Александр Беглов, который быстрым шагом вошел в помещение и так гаркнул: «Здравствуйте, коллеги!», что люди-то вздрогнули.

А были здесь промышленники, министры, профильные и даже, казалось, бы не очень. Многие присоединились по видео-конференц-связи (ВКС), и долго не хватало только одного человека, вместо которого на экране виднелись одни только огромные часы. Я уж думал, так и останется. И пусть будет напоминание, что часики-то тикают. Но и Дмитрий Медведев в конце концов занял свое место.

С кем же столько времени разговаривал Владимир Путин перед началом заседания? Ну, судя по тому, что за мгновение до самого Владимира Путина из комнаты, откуда появился президент, вышел его помощник Алексей Дюмин,— с ним и разговаривал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров, Александр Беглов, Антон Алиханов и Максим Орешкин представили правительство, губернаторский корпус и администрацию президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров, Александр Беглов, Антон Алиханов и Максим Орешкин представили правительство, губернаторский корпус и администрацию президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент поздравил присутствующих с профильным праздником, Днем оружейника, и перешел к тому, из-за чего приехал.

— Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый народный ОПК,— он кивнул на активистов-альтернативщиков из «Народного фронта».— Представители этого отряда оборонщиков здесь сегодня присутствуют — это представители малого, среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты... В целом в производстве авиапилотных систем используются передовые технологии и новые инженерные решения, благодаря которым наши части получают преимущество на поле боя. Хочу сказать большое спасибо руководителям и сотрудникам предприятия за качественную и надежную технику.

То есть он вроде был доволен тем, что делает промышленность.

Но, видимо, были все-таки и частности.

— Подчеркну: нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил, а для этого — последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики,— добавил верховный главнокомандующий,— в том числе, активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил, постоянно модернизировать с учетом боевого опыта.

Владимир Путин все же с неослабевающим почтением относится к искусственному интеллекту. Смотрит, что ли, снизу вверх.

— Сейчас с коллегами говорили, что чуть ли не каждую неделю происходят определенные обновления,— господин Путин опять кивнул на активистов «Народного фронта», что-то эти парни точно задели в нем,— и кто быстрее реагирует на эти требования на поле боя, тот и побеждает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активисты «Народного фронта» заинтересовали Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Активисты «Народного фронта» заинтересовали Владимира Путина

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Гиперболоид инженера Гарина тоже не был забыт:

— Одновременно с развитием беспилотников нужно искать действительно средства их радиоэлектронного и огневого поражения,— сказал господин Путин.— Это позволит сохранить жизни наших военнослужащих, мирных людей, более надежно защитить военную технику и гражданскую инфраструктуру (потому что есть проблемы.— А. К.), критически важные объекты.

— Сейчас некоторые коллеги рассказывали о том, как все происходит на практике. Честно говоря, это не может не радовать.

Было, конечно, интересно, что же такое ему рассказали. А что могло порадовать верховного главнокомандующего? Все, что могло порадовать, но пока, видимо, не радует, и обсуждали следующие два часа в закрытом режиме.

— Ключевая задача — производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное, подчеркну, именно серийное производство такой перспективной техники! И, конечно, нужно создавать заделы на будущее! — подчеркнул Владимир Путин.

То есть планов у него еще громадье.

Андрей Колесников