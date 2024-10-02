Microsoft выпустила обновление Windows 11 с новыми функциями

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2 с рядом новых функций в меню «Проводник», «Пуск», а также другими нововведениями. Обновление использует метод полной замены операционной системы и будет предложено только тем пользователям, чьи компьютеры полностью соответствуют системным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В боковую панель меню «Пуск» добавили приложение Phone Link, которое позволяет отображать статус батареи смартфона, а также показывает уведомления, сообщения, звонки и фотографии с телефона. Пользователи с мониторами с поддержкой HDR теперь смогут переключать цветовые профили в разделе настроек.

В «Проводнике» появилась возможность объединять избранные, недавние и общие файлы в виде вкладок, улучшилось отображение значков копирования, переименования и вставки. Также теперь можно создавать архивные файлы TAR и 7z.

Был упрощен показ даты и времени и убрано указание года, добавлен новый режим энергосбережения для ноутбуков. Теперь будет проще сменить направление прокрутки мыши, также добавили поддержку Bluetooth LE Audio и Wi-Fi 7. Разработчики получили доступ к использованию команды Sudo.

Были объединены приложения Teams для корпоративных и профессиональных аккаунтов. Outlook теперь заменил приложения «Почта» и «Календарь», а Copilot стал приложением, не взаимодействующим с настройками Windows. Была улучшена производительность самых новых процессоров AMD для настольных компьютеров.

Евгений Федуненко