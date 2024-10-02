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Зал «Фестивальный» в Сочи в юбилейный сезон посетили 104 тысячи человек

В юбилейный сезон сочинский киноконцертный зал «Фестивальный» посетили 104 тыс. человек. В 2024 году площадка провел свой юбилейный 45 концертный сезон, напомнили в пресс-службе администрации Сочи.

Сезон стартовал 14 июня с премьерного показа документального фильма «45 лет в сердце Сочи». На площадке также выступил певец Игорь Николаев.

В мэрии напомнили, что в этом году «Фестивальный» впервые посетили Антон и Виктория Макарские. Также зал стал площадкой проведения крупных культурных мероприятий: серии концертов с участием Большого эстрадно-симфонического оркестра из Санкт-Петербурга и Сочинского джазового фестиваля Игоря Бутмана.

Всего за 45 лет работы «Фестивальный» провел более 5 тыс. мероприятий и принял более 9 млн зрителей. Первый концерт в зале состоялся 14 июня 1979 года, на сцене выступил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».

Вячеслав Рыжков

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