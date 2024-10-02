Температура воды в Сочи опустилась до минимума для комфортного купания

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды у берегов Сочи на утро 2 октября составила +22 градуса. Это на две единицы ниже, чем в соседних курортах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее теплые показатели наблюдаются у берегов Туапсе, Геленджика и Новороссийска, где вода достигает +24 градусов. В Анапе температура воды держится на +23 градусах.

Температура Азовского моря также значительно упала, опустившись ниже +22 градусов, что считается критическим минимумом для комфортного купания. В Темрюке вода остыла до +19 градусов, в Приморско-Ахтарске — до +18 градусов. В Ейске температура воды опустилась до +16 градусов.

Несмотря на снижение температуры воды, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что бархатный сезон 2024 года на черноморских курортах Краснодарского края ожидается более продолжительным с возможностью продления до ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи и Сириусе прогнозируют 2 октября ухудшение погоды. Синоптики ожидают дождь с грозой. Ветер усилится до 20 м/с, а у берегов Черного моря могут формироваться смерчи.

Мария Удовик