Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Температура воды в Сочи опустилась до минимума для комфортного купания

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды у берегов Сочи на утро 2 октября составила +22 градуса. Это на две единицы ниже, чем в соседних курортах.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее теплые показатели наблюдаются у берегов Туапсе, Геленджика и Новороссийска, где вода достигает +24 градусов. В Анапе температура воды держится на +23 градусах.

Температура Азовского моря также значительно упала, опустившись ниже +22 градусов, что считается критическим минимумом для комфортного купания. В Темрюке вода остыла до +19 градусов, в Приморско-Ахтарске — до +18 градусов. В Ейске температура воды опустилась до +16 градусов.

Несмотря на снижение температуры воды, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что бархатный сезон 2024 года на черноморских курортах Краснодарского края ожидается более продолжительным с возможностью продления до ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи и Сириусе прогнозируют 2 октября ухудшение погоды. Синоптики ожидают дождь с грозой. Ветер усилится до 20 м/с, а у берегов Черного моря могут формироваться смерчи.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...