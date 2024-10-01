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Сильный дождь и грозу прогнозируют в Сочи 2 октября

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации метеорологов, 2 октября в Сочи прогнозируются местами сильные дожди и грозы. Ветер может усилиться до 20 м/с. У берегов Черного моря могут формироваться смерчи. Непогода также ожидается в Сириусе.

В связи с ухудшением погодных условий все службы курорта работают в усиленном режиме. Под контролем городского оперативного штаба осуществляется мониторинг ситуации.

Администрация города настоятельно рекомендует жителям и туристам воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также принимать все необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться по номеру 112.

Мария Удовик

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