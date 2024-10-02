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Коммерсантъ FM
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В Microsoft Paint появились ИИ-функции наподобие Photoshop

Американская корпорация Microsoft добавила в графический редактор Paint и приложение «Фотографии» новые функции искусственного интеллекта. Доступ к нововведениям можно получить на компьютерах серии Copilot Plus PC с ИИ-ускорителями.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С помощью функции Generative Erase можно удалять с изображений ненужные элементы, а благодаря Generative Fill можно будет заполнить пространство новыми элементами с помощью текстового запроса. Оба инструмента используют кисть с регулируемым размером для определения области редактирования. Некоторые из новых функций являются аналогами возможностей из другого редактора изображений — Adobe Photoshop.

В основе нововведений — инструмент Paint Cocreator, который Microsoft анонсировала для компьютеров Copilot Plus PC. Он предназначается для генерации изображений с помощью текстовых запросов или эскизов. В приложении фотографии также появится инструмент Generative Erase, а также функция Super-Resolution, которая с поомщью ИИ сможет масштабировать размытые картинки.

Как редактирование изображений поможет науке — в публикации «Ъ» «От медицины до агротеха».

Евгений Федуненко

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