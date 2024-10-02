Глава Дзержинска Иван Носков досрочно сложил полномочия

Мэр Дзержинска Нижегородской области Иван Носков покинул свой пост. На внеочередном заседании сегодня, 2 октября, гордума поддержала это решение единогласно. Господин Носков возглавит администрацию Самары, сообщил спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Носков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Иван Носков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший мэр города написал в своем Telegram-канале прощальный пост, в котором подвел итоги своей шестилетней работы и поблагодарил жителей, сотрудников администрации и муниципальных учреждений города и руководителей промпредприятий.

Исполнять обязанности мэра Дзержинска будет первый замглавы городской администрации Глеб Андреев. Конкурс по отбору кандидатов на пост главы пройдет 25 октября.

Иван Носков сообщил, что поддержит кандидатуру Михаила Клинкова, который сейчас работает в администрации Богородска помощником главы и первого зама. Вместе с Иваном Носковым он учился в Красноярском госуниверситете, а в 2014–2015 годах, когда Иван Носков руководил министерством жилищной политики Иркутской области, господин Клинков работал его первым замом.

Елена Ковалева, Нижний Новгород