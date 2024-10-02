В Екатеринбурге завершили рекультивацию Широкореченского полигона

В Екатеринбурге закончили рекультивацию Широкореческого мусорного полигона, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В общей сложности удалось рекультивировать 23,1 га земли, работы завершили раньше на месяц. Полигон использовали для хранения твердых бытовых отходов с 1965 года, но в 2015 году был закрыт, а в 2021 году началась его рекультивация. За время использования на площадку поступило около 6 млн кубометров мусора.

Рекультивация полигона состояла из двух этапов. На первом этапе рабочие сформировали массив из отходов, придав откосам нужный угол, сделали изолирующий экран. На территории полигона создали 126 скважин дегазации, стоки и бассейн для жидкости, образующейся в процессе разложения отходов. В конце первого этапа мусор был засыпан супесью, отсевом и плодородным грунтом.

Во время второго этапа рекультивации верхний слой земли засеяли многолетними злаками и бобовыми, корневая система которых сможет закрепить почву. К работам привлекали экспертов Уральского аграрного университета. По словам вице-мэра Екатеринбурга Владимира Гейко, рекультивация нацелена на запуск процесса почвообразования, но уже сейчас находиться на холме на месте полигона полностью безопасно.

Напомним, контракт о рекультивации полигона заключен до 1 ноября текущего года. На работы потратили 499 млн руб.

Анна Капустина