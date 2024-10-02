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Коммерсантъ FM
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На пост главы администрации Таганрога избрана Светлана Камбулова

Депутаты городской думы Таганрога единогласно проголосовали за назначение Светланы Камбуловой на должность главы города. Об этом сообщил экс-руководитель Таганрога Андрей Фатеев.

Светлана Камбулова

Светлана Камбулова

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Светлана Камбулова

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

Согласно данным, опубликованным на сайте «Единой России», госпожа Камбулова в 2015 году стала директором департамента экономики Ростова-на-Дону. В 2019 году была назначена на пост заместителя главы администрации донской столицы по экономике, а в 2022-м стала замглавы Таганрога по вопросам экономики.

К участию в конкурсе на пост главы Таганрога комиссией были допущены четыре кандидата, в том числе Андрей Фатеев. В день основного этапа конкурса, 27 сентября, экс-руководитель города принял решение отозвать свое заявление.

Анастасия Казуков, Ростов-на-Дону

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