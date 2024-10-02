«Спартак» прошел сквозь стенку

Предпоследний тур группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России украсил второй подряд драматичный матч двух московских грандов. «Спартак» в гостевой встрече с «Динамо» дважды уступал в счете, но смог во втором тайме добиться перелома и победы — 3:2, обеспечившей ему первое место в группе A.

Эти два гранда, похоже, вошли во вкус. Полторы недели назад они устроили веселое, с четырьмя поделенными поровну голами, представление в чемпионате. Перед встречей кубковой словно решили, что градус увлекательности в своем противостоянии понижать не стоит и зрелище в нем дороже хлеба.

Началось с динамовской демонстрации кропотливой и творческой работы на тренировках.

Это был, конечно, многократно обкатанный во время них вариант исполнения углового. Вариант заковыристый, нечасто удающийся даже настоящим футбольным гигантам, если они на него решаются. У «Динамо» он прошел на ура. Хорхе Карраскаль навесил, но не туда, куда обычно навешивают — поближе к вратарской, под борьбу в воздухе, а на дальний угол штрафной. За ним, разумеется, следят не так пристально, и в этом дальнем углу может в одиночестве оказаться свой игрок — ну вот как Эли Даса. Ему, правда, нужно исполнить непростой удар ногой с лета в касание, но у Дасы он вышел практически безупречным.

«Спартак» вскоре ответил атакой, после которой включился VAR. Впрочем, задачка, которую эпизод перед ним поставил, не выглядела исключительной по сложности. Мяч, отправленный Тео Бонгодой в динамовскую штрафную, угодил в руку Николасу Маричалю, отставленную в сторону слишком далеко, чтобы простить такое прегрешение. Пенальти доверили, понятно, Эсекьелю Барко, который после перехода в «Спартак» забил уже четыре одиннадцатиметровых. Забил и пятый, хотя скорее чудом: голкипер «Динамо» Игорь Лещук угадал, куда Барко будет метить, но умудрился пролететь над мячом.

«Спартак» продолжил матч своей ошибкой, совсем уж нелепой. У Срджана Бабича не то чтобы был дефицит опций, когда он выдвигался от своей штрафной. Он выбрал чуть ли не самую скверную из всех, имевшихся в распоряжении: паснул куда-то наобум по центру. Лука Гагнидзе горе-передачу перехватил, а его партнеры классно потерей распорядились. Карраскаль ловко проник на передовую и вывел на пустые ворота Эль-Мехди Маухуба, которого его удача так взбодрила, что через пару минут он уже без всякой помощи товарищей почти вскрыл спартаковскую оборону.

Некоторое время атака «Динамо» так жестоко терзала оборону «Спартака», что можно было подумать, что вот-вот от «Спартака» и всех его амбиций останутся рожки да ножки.

Но ничего, гости помучились, потерпели и, так и не пропустив, в концовке первого тайма сами доставили динамовцам кучу проблем. Острых моментов было несколько, а Рикарду Мангаш, открывшись под передачу Маркиньюса, даже вроде бы пробил Лещука. Вратарь, которому не повезло с пенальти Барко, на сей раз выкрутился, зацепив уже прошедший между ногами мяч.

Резвость, с которой «Спартак», чей тренер Деян Станкович торопился освежать состав футболистами, заиграл сразу после перерыва, добавляла полешек в костер интриги. И даже удивительно, как этот матч, так настойчиво намекавший на что-то экстраординарное, постепенно превратился в нудную рутину. То есть «Спартак» продолжал наседать, но уже как-то без страсти и без выдумки. А «Динамо» внезапно избавилось от фальши, которой в его игре еще недавно хватало.

Ближе к окончанию второго тайма наставник хозяев Марцел Личка отправил на поле со скамейки запасных сразу трех своих ключевых бойцов — Константина Тюкавина, Бителлу и Даниила Фомина, наверное, думая, что уж с ними-то его команда, и так-то крепкая и спокойная, победу уже не упустит. Но эта встреча все-таки придержала про запас кое-что жутко интересное.

«Спартак», который, казалось, уже скис, сравнял счет после подачи углового, на которую выскочил Шамар Николсон.

Он отправил мяч в стойку, но к отскоку успел Кристофер Мартинс. А вслед за этим нервишки подвели Станковича, сорвавшегося после того, как арбитры отменили гол после, надо сказать, бесспорного офсайда у Николсона. Вторая желтая карточка трансформировалась в красную, и спартаковцам пришлось заканчивать матч без тренера.

А закончили они его триумфально. Виллиан Жозе, как и Николсон с Мартинсом, вышел на замену во втором тайме. И именно ему выпало бить штрафной с двух с половиной десятков метров от ворот. Форвард прошил какую-то чересчур хлипкую динамовскую стенку, и только что прямым курсом двигавшийся к поражению «Спартак» добился выигрыша.

Он обеспечил ему за тур до финиша группового этапа первое место в группе A. «Динамо» же рискует опуститься со второй строчки на третью, с которой выходят в «нижнюю» сетку play-off. Вровень с ним идет одноименный махачкалинский клуб, уступивший в серии пенальти после ничьей в основное время — 3:3 — вылетевшим из розыгрыша «Крыльям Советов». Он в шестом туре играет дома со «Спартаком». Московское «Динамо» на выезде встречается с «Крыльями».

Алексей Доспехов