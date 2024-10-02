Авиатора приземлили в суде

Как стало известно “Ъ”, арест бывшего сотрудника одной из авиабаз Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) полковника Олега Гамаюнова стал результатом продолжающегося уже много месяцев расследования злоупотреблений при исполнении оборонзаказа для авиации силовых структур. По версии военных следователей и контрразведчиков, в данном случае группа злоумышленников в сговоре с офицерами центрального аппарата ведомства резко завышала цены на оборудование для аэродромов, а полученная прибыль делилась и обналичивалась. Ущерб пока оценивается в 80 млн руб. Отметим, что недавно аналогичное дело, но в отношении сотрудников авиации ФСБ, было рассмотрено в суде, но тот оправдал подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в 235-м гарнизонном военном суде, ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР об избрании меры пресечения для подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полковника Олега Гамаюнова на днях было рассмотрено судьей Андреем Толкаченко. По его решению 45-летний офицер, в свое время занимавший должность начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы ФСВНГ, был арестован до 26 ноября.

По данным главы комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Госдумы РФ Александра Хинштейна, относительно недавно работавшего советником директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова, разработкой преступной группы, которая похищала бюджетные средства, которые выделялись ведомству для закупок в рамках обронзаказа, занимались оперативники Главного управления собственной безопасности ФСВНГ совместно с сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ. Как уточнил господин Хинштейн, коммерсанты в сговоре с офицерами из департамента организации реализации госпрограмм и организации закупок, а также главного управлении авиации Росгвардии согласовывали заключение контрактов на заведомо невыгодных для ФСВНГ условиях.

В итоге при поставке оборудования для аэродромов и вертолетных площадок, по предварительным подсчетам, завышение сумм составило порядка 79,9 млн руб., или около 40% от всей стоимости госконтракта.

При этом деньги, по данным следствия, выводились через коммерческие структуры и обналичивались.

В настоящее время следствие, как уточнил парламентарий, «устанавливает причастность других должностных лиц к преступной группе», а также выявляет новые преступные эпизоды. «Позиция руководства Росгвардии и лично директора ведомства генерала армии Виктора Золотова по отношению к коррупционерам в своих рядах всегда остается предельно жесткой и бескомпромиссной»,— подчеркнул Александр Хинштейн.

Между тем, как сообщили “Ъ” источники в силовых структурах, доследственная проверка по фактам возможных махинаций с «авиационными» средствами Росгвардии велась не один год, причем ее ход по разным причинам приостанавливался. И лишь 26 марта этого года следователи ГВСУ возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ) и об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В начале июня этого года был задержан и с санкции суда помещен под стражу один из поставщиков Росгвардии Алексей Сурков.

В разное время он числился руководителем и учредителем нескольких коммерческих структур, связанных со строительством и поставками металлоконструкций, в том числе и фирмы «Вектор», которая, по некоторым данным, фигурирует в материалах расследования. Интересно, что, по информации из открытых источников, господин Сурков якобы имеет отношение и к хоккейному клубу «Вектор» из подмосковного Серпухова.

В суде защита коммерсанта настаивала на его невиновности и позже просила апелляционную инстанцию отменить арест как излишне суровую меру пресечения. В частности, адвокаты отмечали, что в материалах имеются лишь признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП 14.55 («Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа»), а максимальное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Кроме того, настаивают адвокаты, в данном случае речь идет об экономическом споре между юридическими лицами, по которому уже имеются решения арбитражных судов. Впрочем, на решение судов разных инстанций о том, что бизнесмен должен находиться в СИЗО, это не повлияло, даже несмотря на то обстоятельство, что господин Сурков является ветераном боевых действий, а на руках у него находятся двое малолетних детей и мать-пенсионерка.

Что касается полковника Олега Гамаюнова, то он, по неподтвержденным данным, после службы на авиационно-технической базе ФСВНГ работал в департаменте организации реализации госпрограмм и организации закупок Росгвардии, но и оттуда был уволен.

Отметим, что нынешнее расследование по сценарию весьма похоже на уголовное дело, возбужденное по факту махинаций, якобы совершенных сотрудниками управления авиации ФСБ. Как рассказывал “Ъ”, трое офицеров из отдела материально-технического обеспечения подразделения этого управления и предприниматель-подрядчик из Ставрополя обвинялись, в зависимости от роли каждого, в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госзаказа. Они отвечали за строительство разборного комплекса казармы для летчиков арктического отряда. По версии следствия, воздвигнутое помещение не отвечало техзаданию, а ущерб составил 63,5 млн руб. Однако в суде чекисты-тыловики и их адвокаты смогли доказать, что при сборке объекта бюджетные деньги были не только не утрачены, но и наоборот, сэкономлены. В итоге все они были оправданы и позже даже смогли восстановиться на службе.

Сергей Сергеев