Как правильно провести лето

Совет Думы в понедельник провел расширенное заседание по вопросам организации детского отдыха. В нем приняли участие главы думских фракций и профильных комитетов, а также представители Минпросвещения, Минобразования, Минздрава и Роспотребнадзора. Депутаты передали правительству свои рекомендации, о реализации которых чиновники, как ожидается, отчитаются в Думе в сентябре или начале октября. Как пояснила “Ъ” председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), это новый формат «правительственного часа», который будет использоваться в нижней палате с начала осенней сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал главной проблемой детского отдыха отсутствие единой эффективной системы его организации: «Мы с вами видим, что есть разрозненность, исходя из того, что вопросами организации отдыха занимаются на уровне местного самоуправления, регионов, на федеральном уровне решается ряд вопросов, но единой выстроенной системы нет». Задача депутатов — обсудить все проблемы вместе с отраслевыми министерствами и выработать предложения, которые «станут основой подготовки рамочного законопроекта об организации детского отдыха», пояснил он.

Еще одна проблема — дороговизна путевок. Господин Володин сообщил, что сегодня лишь 28% детей выезжают летом на отдых. При этом летние лагеря часто нуждаются в капитальном ремонте, а соответствующих федеральных программ нет, в отличие от программ по капремонту школ. Спикер предложил подготовить обращение совета Думы к Счетной палате с просьбой провести анализ состояния оздоровительных турбаз и детских лагерей, а также обсудить тему летнего отдыха детей осенью в Госдуме в рамках «правительственного часа», пригласив на него ответственных за эти вопросы представителей кабмина.

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина согласна, что необходим законопроект о детском отдыхе, поскольку сейчас эти нормы «размыты по 10 законам».

«У нас в регионах отсутствует единообразие правового регулирования: где-то это закон, где-то постановление губернатора, где-то решение иных уполномоченных органов в сфере отдыха и оздоровления. На сегодня 60% уполномоченных органов в регионах — это органы управления образованием, 25% — органы социальной защиты, остальное это либо молодежная политика, либо туризм, либо культура»,— отметила госпожа Останина.

Затем выступили представители фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил об уникальном советском опыте, которым «гордилась вся планета», ведь забота о детях — это «главное, что всегда отличало нашу державу». Первый замглавы фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров сказал, что нужно сделать летний детский отдых «доступным для каждого родителя» и восстановить «почти утраченные детские лагеря базового отдыха». Член комитета по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР) назвала еще одну проблему — подготовку вожатых. Вице-спикер Думы Александр Бабаков («Справедливая Россия — За правду») высказал мнение, что тема детского отдыха должна стать составной частью общей программы по решению проблем демографии. А председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди») отметил, что летние лагеря — важная составляющая образовательной и воспитательной деятельности.

По итогам заседания совет Думы рекомендовал правительству разработать стратегию развития системы детского отдыха до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Депутаты также предложили повысить статус межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей до правительственной. Кроме того, совет высказался за предоставление субсидий на детский отдых нуждающимся семьям и возобновление программы возврата родителям части средств за путевки («детский кешбэк»).

«Реакция министерств на предложения Думы была позитивной. Единственное, что отсутствовало,— это инициатива со стороны самих министерств,— рассказала “Ъ” Нина Останина.— Ни в одном нацпроекте нет ни слова об отдыхе детей. Нет стратегического документа, которые определял бы основные задачи, задавал бы параметры, как оценивать отдых и оздоровление. Все задачи были приняты положительно, теперь предстоит большая работа». Госпожа Останина также добавила, что намеченный на конец сентября — начало октября «правительственный час» по вопросам детского отдыха пройдет в новом формате: «Если раньше "правительственный час" был отчетом министра по всем вопросам деятельности министерства, то сейчас будет определяться тема и будут приглашаться все ответственные ведомства. В данном случае будут приглашены Минобр, Минпрос, Минздрав, Минспорт, Минкульт и Роспотребнадзор».

Ксения Веретенникова