Капитальный ремонт полномочий

Верховный суд РФ (ВС) решил, что региональные фонды капремонта подлежат антимонопольному контролю и тем же ограничениям, что и органы власти. Полномочия ФАС в этой сфере оспаривал петербургский оператор капремонта, ссылаясь на то, что он не имеет властных полномочий. Экономколлегия ВС признала, что требования законодательства о недопустимости ограничения конкуренции распространяются и на фонд, поскольку ему, в частности, передаются бюджетные деньги. Юристы полагают, что позицию ВС можно применять и к другим подобным юрлицам, включая фонды реновации жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о распространении норм антимонопольного регулирования, применяемых к органам власти, на фонды капремонта. Спор развернулся между петербургским управлением ФАС и региональным оператором капитального ремонта (фондом), поводом для которого стала жалоба подрядчика. В начале 2022 года оператор расторг заключенные с ООО УНР-398 контракты на ремонт крыш МКД в Санкт-Петербурге по причине просрочки начала работ на пять дней, после чего фонд провел новые аукционы и заключил договоры с другими компаниями.

Первоначальный подрядчик счел действия оператора капремонта ограничением конкуренции, которое по ст. 15 закона о защите конкуренции недопустимо со стороны органов власти и организаций, осуществляющих их функции.

Компания подала жалобу в антимонопольную службу, которая вынесла предупреждение фонду, призвав отозвать отказ от договоров с УНР-398. Однако оператор капремонта предупреждение не исполнил и оспорил его в арбитражном суде.

Первая инстанция и апелляция встали на сторону подрядчика и ФАС, согласившись, что фонд необоснованно препятствовал осуществлению деятельности УНР-398, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством требований. Просрочка же возникла по вине самого заказчика, не предоставившего в срок ордер на производство работ, говорится в решениях. Однако кассация заняла противоположную позицию, посчитав, что ограничения антимонопольного регулирования, предусмотренные для органов власти, не распространяются на фонд капремонта.

ФАС и подрядчик сочли выводы кассации неверными и подали жалобу в ВС. По их мнению, полномочия по проведению капремонта многоквартирных домов относятся к государственным, поэтому фонд должен подчиняться тем же требованиям, что и органы власти. Дело передали на рассмотрение экономколлегии, которая поддержала доводы заявителей жалобы, оставив в силе решение первой и апелляционной инстанций.

Полномочия выше формы

Как следует из определения ВС, фонд был учрежден правительством Санкт-Петербурга «в целях обеспечения проведения капитального ремонта» жилых домов. В решении отмечается, что именно оператор занимается «аккумулированием взносов на капитальный ремонт», «исполнением функций технического заказчика» и финансированием расходов с привлечением бюджетных средств. Таким образом, региональные власти «наделили фонд публично-властными полномочиями» по обеспечению проведения капремонта, подчеркнула коллегия. Учитывая передачу оператору публично значимых функций, на него распространяются требования закона о защите конкуренции, применяемые к органам власти, указал ВС.

«При этом организационно-правовая форма организации, в которой создан фонд, не имеет правового значения», если деятельность таких компаний «не может рассматриваться в отрыве от публичных функций создавшего их публичного образования», поэтому ФАС вправе принимать меры реагирования в отношении таких юрлиц, заключила коллегия. Вывод же окружной кассации о неприменении антимонопольного контроля к фонду, отметил ВС, нарушает права и законные интересы в экономической сфере «не только заявителя кассационной жалобы, но и неопределенного круга лиц—хозяйствующих субъектов, осуществляющих ремонтно-строительную деятельность на рынке капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга». Кроме того, добавила коллегия, предупреждение ФАС выносится «при обнаружении лишь признаков правонарушения, а не его факта».

10 789 нарушений в сфере госзакупок выявила ФАС в 2023 году.

Нет власти без ограничений

Опрошенные “Ъ” эксперты поддерживают определение ВС. «Нельзя передать важные полномочия некой отдельной структуре и сказать, что она может устанавливать собственные правила игры без оглядки на закон»,— указывает антимонопольный юрист Наталья Пантюхина. С ней соглашается адвокат Kulik & Partners Law.Economics Дмитрий Павловский: «Не организационно-правовая форма, а содержание функций, которыми наделена организация, определяет возможность контролирующего органа проверять действия лица на предмет соблюдения запретов, установленных законом».

Старший партнер адвокатского бюро «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Ирина Озолина объясняет, что ст. 15 закона о защите конкуренции направлена в том числе «на недопущение приоритетного предоставления информации одному подрядчику, приоритетного выполнения работ в отношении одной категории потребителей, взимания дополнительных необоснованных платежей». Это означает, что «фондам нельзя предоставлять преференции отдельным компаниям, указывать их в качестве обязательных для сотрудничества другим независимым подрядчикам, заставлять проводить дополнительные согласования и экспертизы строительных работ по своему усмотрению и совершать другие действия, которые приводят к ограничению конкуренции», поясняет госпожа Пантюхина. Кроме того, позиция ВС будет полезна «не только подрядчикам, но и отвечать интересам потребителей — жителей многоквартирных домов», заключает Ирина Озолина.

Госпожа Озолина уверена, что решение экономколлегии «будет транслироваться на фонды капремонта и в других регионах», а также применимо и к другим организациям, наделенным публичными властными полномочиями. По мнению Натальи Пантюхиной, эту позицию можно распространить на бюджетные, автономные и казенные учреждения, унитарные предприятия и коммерческие фирмы (ООО, АО), в которых орган власти выступает как учредитель. Кроме того, по логике ВС под контроль ФАС попадают и фонды реновации жилой застройки, госфонды развития промышленности, негосударственные пенсионные фонды и даже объединения работодателей в форме НКО, если они выполняют публично значимые функции и получают господдержку, говорит Дмитрий Павловский. Он полагает, что решение ВС станет «сдерживающим фактором от совершения такими организациями различных форм злоупотреблений».

Ян Назаренко, Анна Занина