Капремонт с дальним прицелом

Операторы капитального ремонта многоквартирных домов получили право заключать так называемые специальные контракты с поставщиками необходимых материалов на долгий срок и со встречными обязательствами по созданию или модернизации производств в регионах. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции в производство необходимых для капремонта материалов и оборудования, обеспечит долгосрочный спрос на такую продукцию и, возможно, поспособствует снижению цен поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Принятое правительством постановление позволит региональным операторам капремонта заключать «специальные контракты» — речь идет о соглашениях со встречными обязательствами, предполагающими долгосрочную (до десяти лет) закупку операторами необходимых материалов у поставщика. Поставщик при этом должен инвестировать в создание или модернизацию производства соответствующей продукции на территории определенного региона. Ввести такой механизм ранее предложил Минстрой (см. “Ъ” от 4 мая).

Заключать специальные контракты операторы капремонта смогут по решению региональных властей и по итогам электронного конкурса — победитель будет отбираться с учетом предложенных цены и опыта.

Оплачиваться закупки будут из средств фонда капремонта, который формируется из взносов граждан. Вложения в модернизацию производства материалов должен обеспечить уже сам поставщик — минимальный размер инвестиций определен в 100 млн руб.

Соглашение должно содержать указание минимального объема производства материалов исходя из регионального плана реализации программы капремонта. При изменении плана показатель может быть сокращен максимум на 10%. Контроль за исполнением поставщиком своих обязательств по созданию и модернизации производства будут осуществлять региональные власти совместно с региональным оператором капремонта, в случае невыполнения условий контракт будет расторгнут.

В правительстве ожидают, что такой механизм помимо обеспечения капремонта необходимыми материалами и формирования долгосрочного спроса на продукцию поставщиков даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в развитие промышленного производства и поспособствует импортозамещению.

В Минстрое ранее отмечали, что конкурсы на заключение долгосрочного контракта приведут к снижению цены и повышению качества поставок с большей вероятностью, чем закупки без инвестиционных обязательств.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Ирина Генцлер отмечает, что в среднем около 80% многоквартирных домов, включенных в программы капремонта, относятся к ответственности региональных операторов. При этом проблема обеспечения капремонта стройматериалами и оборудованием стоит достаточно остро — из-за санкций не поставляется зарубежное оборудование, к тому же выросли цены на стройматериалы. Эксперт общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая добавляет, что сейчас весьма актуален вопрос своевременной замены лифтов в многоквартирных домах.

Само по себе производство такой продукции, отмечает Ирина Генцлер, капиталоемкое — поставщики должны быть уверены, что она будет иметь спрос. Предложенный механизм дает гарантии бизнесу, что определенный объем его продукции будет востребован региональными операторами — «объемы в целом понятны, поскольку существуют программы капремонта, позволяющие оценить потребности в материалах». Такие контракты, полагает эксперт, будут заключаться прежде всего в отношении дефицитных позиций. Татьяна Вепрецкая отмечает наличие «страховки» у региональных операторов от потери денежных средств в виде права одностороннего расторжения договора, в случае если исполнитель контракта не инвестировал в развитие производства.

Евгения Крючкова