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Четверым самарцам предъявлено обвинение в масштабных поставках в регион контрафактных сигарет

Советский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении четверых самарцев, обвиняемых в организации канала поставки на территорию Самарской области немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что указанные лица, действуя в составе организованной группы, с августа 2022 года осуществляли поставку немаркированных табачных изделий на территорию Самарской области и их сбыт. В июне 2023 года указанные лица задержаны с поличным»,— говорится в сообщении. 

Из незаконного оборота изъято около 120 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 14 млн руб. Уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ расследовалось следственным управлением УМВД России по Самаре. 

Сабрина Самедова

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