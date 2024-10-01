Четверым самарцам предъявлено обвинение в масштабных поставках в регион контрафактных сигарет

Советский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении четверых самарцев, обвиняемых в организации канала поставки на территорию Самарской области немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Установлено, что указанные лица, действуя в составе организованной группы, с августа 2022 года осуществляли поставку немаркированных табачных изделий на территорию Самарской области и их сбыт. В июне 2023 года указанные лица задержаны с поличным»,— говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято около 120 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 14 млн руб. Уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ расследовалось следственным управлением УМВД России по Самаре.

Сабрина Самедова