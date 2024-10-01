ЦБ: свыше 13 млн россиян одновременно обслуживают не менее трех кредитов

Число клиентов финансовых организаций с тремя и более кредитами в первом полугодии 2024 года превысило 13 млн человек, говорится в материалах Банка России. Регулятор также отметил, что большинство заемщиков сначала берут кредит у банка, затем обращаются в микрофинансовую организацию (МФО).

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«Количество заемщиков, имеющих три кредита и более, превысило 13 млн человек (+2,2 млн человек за 12 месяцев). На них приходится более половины задолженности по розничным кредитам»,— подчеркивается в сообщении.

Задолженность у заемщиков, у которых есть банковский кредит и заем в МФО, за год возросла на 852 млрд руб. Объем задолженности у граждан, которые сначала оформляют банковский кредит, после чего берут заем в МФО, за 12 месяцев также увеличился более чем на 50%.

В ЦБ также обратили внимание на рост среднего количества кредитов у заемщиков, которые получили необеспеченный потребительский кредит: на 1 июля 2024 года этот показатель составлял 3,4 кредита против 2,8 кредита на начало июля 2023 года.

Средняя задолженность заемщиков с одним кредитом составила 452 тыс. руб., с двумя — 795 тыс. руб., с тремя и более — 1,4 млн руб.

На 1 июля 2024 года число розничных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях составило 50,3 млн человек. Рост за 12 месяцев составил 3,6 млн человек.

Ранее Банк России совместно с участниками кредитного рынка и Минфином разработал законопроект о комплексном урегулировании долгов физлиц. В проекте закона речь идет о физических лицах, которые имеют несколько кредитов в различных банках или МФО и находятся в сложной жизненной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Долгов — полный комплекс».

Александр Андреев